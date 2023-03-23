【癌症殺手】40歲男不煙酒無家族史　上腹悶脹暴瘦10公斤確診胰臟癌【附6大症狀】

▲ 40歲男不煙酒無家族史，上腹悶脹暴瘦10公斤，求醫確診胰臟癌。

身體不舒服一定要重視，近日台灣有醫生分享案例，指一名患者平時沒有吸煙飲酒的習慣，也沒有慢性病及家族病史。但是近半年卻出現上腹悶脹、消化變差等情況，做了一輪檢查後都沒有發現異常，體重卻下降10公斤。數月後覺得不對勁，再次就醫檢查發現原來罹患了有「癌王」之稱的胰臟癌，而且已經無法手術，只能接受化療。

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禾馨民權健康管理診所院長林相宏在Facebook個人專頁發文表示，「上腹不舒服，不要以為只有胃病，小心胰臟問題」。據其分享，一位年僅40歲的患者前來求診時，眼神充滿絕望。林相宏指，這名患者因上腹悶脹，消化變得很差，排便也變得有點鬆軟，糞便裡面也常會看到沒有消化的食物，容易因為吃飽而脹氣。患者因此就打算減少食量，看看是否能有所改善，沒想到卻因此暴瘦10公斤。

經過林相宏醫生檢查後，發現患者除了血糖略高，以及胃食道逆流之外，其餘都十分正常。而這些症狀是吃了相關胃藥後，只能得到部分改善，患者的體重依舊持續下降。過了數個月後，林相宏再為患者進行檢查，發現其胰臟腫瘤指數上升至167U/ml（正常＜37U/ml）。最後，林相宏為患者進行斷層掃描，驚見他的胰臟上長了一顆8cm大小的腫瘤，並已擴散到淋巴與血管，無法進行手術，只能化學治療。林醫生表示，所幸這是一種黏液性胰臟癌，預期會比一般的胰臟腺癌好很多。

林相宏指出，雖然早期胰臟癌有7成是毫無症狀；但在有症狀的人士中，有3成是會腹痛腹脹，也有1成人是會背痛。他亦表示，透過此病例，許多症狀暗示著胰臟的問題。他表示，血糖上升可能是胰臟癌早期唯一症狀，尤其年紀越大，患糖尿病風險越高。他呼籲，如果家族沒有糖尿病史，只有自己血糖上升，就一定要接受胰臟檢查。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險

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責任編輯：羅嘉欣