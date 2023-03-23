【攝理教】鄭明析性侵案公審Maple下月出庭　傳方力申陪葉萱外遊散心

▲ 有傳方力申陪女友葉萱（Maple Yip）外遊散心。

Netfilx上架的記錄片《以神之名：信仰的背叛》引起外界關注，韓國攝理教教主鄭明析性侵案日前在韓國大田地方法院進行第五次公審。

方力申女友葉萱（Maple Yip）將於下月初赴韓出庭作證，有指方力申陪女友外遊散心，不過方力申的助手已向傳媒否認事件。

【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審 方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證

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Maple下月初出庭

鄭明析的拘留期將於下月28日屆滿，性侵案現正處於公審階段，包括Maple在內的兩部受害人將於下月3日被傳召出庭作證。

傳方力申陪女友外遊

有傳Maple為事件承受重大壓力，暖心的方力申陪女友出遊散心。

不過方力申的助手已就事件回覆傳媒：「沒有這回事呀！」

【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美 Maple被發現與姜濤拍同一廣告

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Stephy給前度支持

曾與方力申拍拖10年的鄧麗欣（Stephy）於分手後沒有再跟前度聯絡，Stephy日前出席活動時被問及有否留意方力申的新戀情，Stephy表示：「當然知道這件事，但沒有找過他，大家都很久沒見，相信他身邊有不少朋友會關心他，大家應該給予更多支持。」

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