  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【攝理教】鄭明析性侵案公審Maple下月出庭　傳方力申陪葉萱外遊散心

娛樂 11:19 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有傳方力申陪女友葉萱（Maple Yip）外遊散心。

Netfilx上架的記錄片《以神之名：信仰的背叛》引起外界關注，韓國攝理教教主鄭明析性侵案日前在韓國大田地方法院進行第五次公審。

方力申女友葉萱（Maple Yip）將於下月初赴韓出庭作證，有指方力申陪女友外遊散心，不過方力申的助手已向傳媒否認事件。

【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

Maple下月初出庭

鄭明析的拘留期將於下月28日屆滿，性侵案現正處於公審階段，包括Maple在內的兩部受害人將於下月3日被傳召出庭作證。

傳方力申陪女友外遊

有傳Maple為事件承受重大壓力，暖心的方力申陪女友出遊散心。

不過方力申的助手已就事件回覆傳媒：「沒有這回事呀！」

【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Stephy給前度支持

曾與方力申拍拖10年的鄧麗欣（Stephy）於分手後沒有再跟前度聯絡，Stephy日前出席活動時被問及有否留意方力申的新戀情，Stephy表示：「當然知道這件事，但沒有找過他，大家都很久沒見，相信他身邊有不少朋友會關心他，大家應該給予更多支持。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【攝理教】邪教教主鄭明析設「選妃部門」自肥　男信徒有特別任務在身
12:26 2023/03/09
【攝理教】邪教教主鄭明析設「選妃部門」自肥　男信徒有特別任務在身
【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證
10:12 2023/03/22
【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證
【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告
12:02 2023/03/16
【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告

你可能感興趣

【攝理教】邪教教主鄭明析設「選妃部門」自肥　男信徒有特別任務在身
12:26 2023/03/09
【攝理教】邪教教主鄭明析設「選妃部門」自肥　男信徒有特別任務在身
【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證
10:12 2023/03/22
【攝理教】鄭明析性侵案教主拒讓證人出席公審　方力申女友葉萱下月赴韓出庭作證
【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告
12:02 2023/03/16
【攝理教】方力申女友曾為KOL+赴韓選美　Maple被發現與姜濤拍同一廣告
方力申 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛