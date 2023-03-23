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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【刷單騙案】訛稱聘網上刷單員　25歲女受騙失23.8萬

社會 10:25 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

警方昨（22日）接獲一名25歲姓溫女子報案。指早前回應社交平台上的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台購物，推高商家名氣賺取佣金。

事主按指示先後將約23.8萬元存入對方指定的三個銀行戶口。事主曾獲發約2000元佣金後，與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

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警方指，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對學歷要求低或無需工作經驗、履歷。同時不會提及實際工作內容，並只有即時通訊軟件或手機聯絡方法。有騙徒會於受害人初次存款後，發放佣金獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李梓𨭎

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