【刷單騙案】訛稱聘網上刷單員　25歲女受騙失23.8萬

▲ （資料圖片）

警方昨（22日）接獲一名25歲姓溫女子報案。指早前回應社交平台上的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台購物，推高商家名氣賺取佣金。

事主按指示先後將約23.8萬元存入對方指定的三個銀行戶口。事主曾獲發約2000元佣金後，與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

最新影片推介

警方指，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對學歷要求低或無需工作經驗、履歷。同時不會提及實際工作內容，並只有即時通訊軟件或手機聯絡方法。有騙徒會於受害人初次存款後，發放佣金獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李梓𨭎