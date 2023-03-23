【AV女優】素海霖公開素顏自拍照　 絵麗奈曾被問「如何做到每次都唔同樣 」

▲ 原為KOL的素海霖（Erena）改名為絵麗奈（繪麗奈），並當上首位在日本拍AV的香港人而成網民熱話！

香港人絵麗奈（繪麗奈）於日本出道拍AV，成為日本首位香港人AV女優，此事成為網上熱話，令原名素海霖（Erena）的絵麗奈成網民焦點。

「人紅自然是非多」，素海霖被網民在討論區上直指她是「整容假奶」，在昨晚（3月22日）12時多，素海霖在IG貼出一張自己的素顏照，似乎是反擊網上種種傳言！

【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

自貼素顏照

素海霖在IG帖文中寫道：「啱啱搵到一張相你幫我睇吓呢個女仔有冇整容 留言話比我知 #全素顏 #原相機」。

她上載一張自己身穿T-shirt、身處浴室的自拍照，相中的她是眉毛稀疏、臉上長了暗瘡、有明顯黑眼圈、臉色不均，與不少女生的家居造型無異。

這張素顏自拍也是素海霖現時在IG中的第5則帖文，未知會否令一眾粉絲大感失望呢？

最新影片推介：鄺潔楹專訪

回應網民留言

素海霖自公開素顏自拍後，帖文下有網民大量的留言，素海霖也指自己會慢慢回覆大家的私訊，其中，她有親自回覆部份的留言，展現其大方、敢言的一面。

有網民留言：「掉轉睇，話你整容係一種讚美嚟」，素海霖回覆：「痴痴地🤣就算比啲人摸到我塊面都可以話我有整」。另一位網民就指：「欣賞妳的坦誠！ 女士是應該學懂化妝」，素海霖就以「但冇可能全天候化妝示人」來回應。

在另一則專訪相片的帖文中，有網民問：「如何做到每次都唔同樣 認不出是同一人」，素海霖就回應說：「改變化妝風格 和 轉化妝師」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R