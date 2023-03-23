【星二代】任達華68歲生日獲女兒親製禮物　任晴佳身高1.8米盡得父母真傳

▲ 任晴佳盡得爸媽的真傳，樣靚身材正。

影帝任達華日前68歲生日，女兒任晴佳（Ella）親手製作禮物給爸爸，裡面有多幅合照中表現出甜蜜的父女情，也見證住Ella一路長大，身高已經超越了爸爸，而華哥都有女萬事足，將禮物拍照放上社交平台，與粉絲分享喜悅。

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任達華於日前（19日）68歲生日，每年這個時候女兒任晴佳都會上載與爸爸的合照慶祝，而今年任晴佳就上載一張親手製作的禮物送給爸爸，是一幅以照片合成的畫作，畫中有好多她與爸爸的合照，而每張照片都見證住女兒的成長，今年18歲的任晴佳盡得爸媽的真傳，身高達1米8，擁有42吋長腿，因而成為時裝界的寵兒。

▲ 任晴佳親手製作禮物。

任晴佳將照片放上社交網，留言「爸爸生日快樂，永遠愛你」，不少網民都大讚父女甜蜜！而任達華都將照片放上自己的社交平台，並寫道：「最有愛的生日禮物，女兒親手製作，甜蜜貼心，美滋滋。」

任達華1997年與名模琦琦結婚，結婚至今將近26年仍然恩愛如昔，一家三口非常溫馨，琦琦的社交網更是充滿夫婦甜蜜合照，夫妻經常周遊列國，羨煞旁人。

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責任編輯︰王明芳