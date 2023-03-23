【另類教學】炮循中學設計巴士教室 幫SEN學生提升社交能力

▲ MWYO撥款給學校建巴士教室。(左起為MWYO研究總監容德敏、外展總監胡頴怡、循道衛理中學沈立平校長及助理校長侯潔瑩。

MWYO青年辦公室由2019年至2022年8月底推行「全人發展教育實驗計劃」，按四大原則資助10個項目提供者在22所中學推行全人發展項目。 其中一個計劃，就是資助炮台山循道衛理中學設計巴士教室，希望幫助有特殊學習需要的學生，提升社交技巧以及獨立生活的能力。

炮台山的循道衛理中學侯潔瑩助理校長是這個計劃的負責人，她說其實三、四年前已有這個構思︰

這是一個很特別的計劃，大家可能經常會搭巴士，今次學校就住學生的興趣，希望透過社交小組，學生鍾意巴士的主題，然後去學習提升有自閉症同學的社交能力，希望社交提升，學業上都有所提升。

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侯潔瑩說，學校利用儲物室改建成一個巴士的場景，變成「炮循巴士教室」，因為對學生來說，如果沒有場景，要他們幻想這是一架巴士是很難的，她感恩MWYO的配合，計劃不需要經過繁複的程序就審核成功，讓他們有足夠資金完成這個計劃。

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其實香港的學習風氣一向重視學業，卻忽略了全人發展的不同需要。MWYO於2019年發布的「全人發展框架」，就是想提供資金和平台，希望為有創新意念但缺乏資源及經驗的項目提供者，連結學校物色不同合適的項目推動全人發展。而青年發展創新項目推行計劃的四大原則：（一） 在行政程序上拆牆鬆綁；（二）重視「共建」文化；（三）為學校及項目提供者進行配對；（四）以實證量化創新意念的成效經驗和結果分享給政府和其他持份者。

MWYO重質不重量

MWYO外展總監胡頴怡解釋他們在這個計劃的角色︰「這個計劃中，MWYO除了提供資金，建立一個配對的平台之外，還扮演着共建者及同行陪伴的角色。我們希望可以與項目提供者一起建構整個計劃，從一開始共建意念商討計劃的內容及成效指標，在不同階段跟進項目的發展，遇到突發情況，例如疫情，一起去商討及調整計劃的內容。我們以「重質不重量」，陪伴學校及項目提供者一起達到計劃的成效。」

MWYO研究總監容德敏說對他們會對項目作出人性化的評估︰「我們會為參加者設計活動前後問卷，了解他們在參與活動後在全人發展技能和態度上的主觀評分。在每個項目完成後，每所學校均由負責老師或校長填寫問卷，對於項目的安排和成效、項目提供者的表現，以至整個資助計劃的參與情況作出評價和提出改善建議。最後我們會深入訪談項目的負責人對計劃怎麼幫助他們策劃、執行和評估等看法。過程中, MWYO的同事一直參與，亦適時提供意見，讓項目進行中也可以不斷作出改善。」

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