【移民加國】港男為前途欲移民加國獲家人支持 驚悉單親媽照顧長輩壓力爆煲陷兩難

▲ 港男為前途想移民加拿大發展，但剩下單親媽媽獨力照顧年邁長輩，阿媽壓力大到失眠要睇醫生，令他唔知走唔走好！

究竟是前途重要，還是家人重要呢？有港男日前在網上發文，指自己因為前途問題，打算移民到加拿大進修，並在當地執業，亦獲單親媽媽支持其決定。豈料，他早前接獲醫院來電，問其母是否有自殺傾向？他才知道媽媽因為想起將來要獨自照顧9旬外公外婆而壓力爆煲，搞到冇覺好瞓，更要醫院開藥給她，港男擔心媽媽身心狀況，加上女友暫時未有打算移民，令他陷兩難局面，他無奈表示：「2個老人家時日無多，又驚阿媽捱唔到，好糾結 」。

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該港男前日(21日)在連登討論區發帖，主題是「因為我決定讀書移民 阿媽要去睇醫生」，表示日前上班時收到醫院來電，詢問其母是否有自殺傾向？並透露病人因為太大壓力而失眠，想醫院開藥令她可以放鬆入睡。雖然院方著他放心，不過港男還是擔心媽媽的身心狀況，立即叫她請假休息，

我叫阿媽攞假抖下，佢話要返工令自己忙先可以get distracted(分心)，叫我專心返工 。

港男續指，父母一早離異，媽媽支持他到外地發展，他憂慮若離開香港後，剩下媽媽獨自照顧90歲的外公外婆，壓力一定好大，

2個老人家成日嘈交，又多病痛，又唔願住老人院，又硬頸成日唔願食藥覆診，日日放工返屋企照顧佢哋仲忙過返工。近排阿媽晚晚失眠，但都keep住叫我專心搞自己嘢。

而兩老更希望港男在移民前可以彈鋼琴給他們聽，因為知道孫兒一走後，兩老隨時兩腳一伸，

因為會係最後一次。第時我移咗民再返嚟嗰時佢哋已經走咗。

加上他的女友暫時未有打算移民，也要留港照顧家人，他慨嘆跟女友的關係和未來發展也是未知之數，在種種因素下，令他反思還應不應該移民，他無奈表示：「2個老人家時日無多，又驚阿媽捱唔到，好糾結 」。

貼文一出，即掀起熱議，有網民認為樓主可將移民計劃押後，先照顧家人，「移民唔係唔好 但聽落好似唔係一個好時機」、「咩料，自己老母辛苦到痴咗線，你唔一齊幫手照顧個兩老，居然仲想自己移民走」、「替你老母慘，辛苦養大個仔一聲唔該就移民，仲要獨自養埋老人家」，有網民建議他帶埋媽媽移民，「佢唔肯嘅話，係佢自己揀，咁就唔會再情緒勒索到你」、「你有自己嘅路要行，其他人一係就跟，跟唔到都冇辦法」，有網民提醒樓主，「做完個决定，唔好後悔就得」。

港男消化了網民的意見後，表示移民是因為工作行業個市場在加拿大好過香港好多，去加拿大進修順便移民好過留在香港冇發展空間，將來都會帶埋阿媽去。另外，親人都支持他的決定，外公外婆更開了綠燈，

阿公阿婆都話資金上有咩需要即管出聲，亦都冇要求過我留低，所以彈琴只係佢哋最後嘅小小心願，但就令到我好心噏，其實2老都冇要求過我哋要照顧佢哋，就算佢哋習慣咗日日嘈一兩鑊，但佢哋兩個都會互相照顧，是但一個跌親就另一個幫手扶返起身，如果唔係見到瘀咗嘅話我哋冇人會知，見到咁其實邊有可能唔擔心，日日返工都有無形嘅壓力。

港男更指前排突然一個生cancer一個心臟病發，兩老著他們不用理會他們，由得他們自然咁走，不想連累他們，

我同我阿媽邊有可能唔理 ，今次出事我喺度都幫阿媽分擔咗啲，所以當佢諗到未來2-3年冇我喺度嗰陣，佢驚再出咩事佢一把年紀未必再handle到。積埋積埋到呢排開始影響作息，阿媽習慣乜都攬上身自己做先放心，有啲嘢我想幫手佢都唔制。

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責任編輯︰王明芳