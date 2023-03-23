【MIRROR成員】Stanley為7子中環海濱合照解畫　邱士縉否認被JJ侮辱：絕對的榮幸

▲ Stanley為JJ演唱會嘉賓風波發文解畫。

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會 香港站》於周日晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）當晚的嘉賓，Ian在午間也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

MIRROR經理人花姐對事件作回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意。」

而JJ演唱會香港區監製李志倫亦發文致歉：「因錯誤傳遞雙方訊息、導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。」

【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘 Stanley上載隊友大合照引誤會

最新影片推介：鄺潔楹專訪

「嘉賓風波」持續發酵

有指事後Ian取消關注JJ的IG帳號，引起MIRROR與JJ雙方粉絲罵戰。

而「大表哥」Stanley（邱士縉）亦貼出與Ian、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Jeremy（李駿傑）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）在中環海濱外的合照，並留言「要記念吓」，Ian轉發帖文更寫道「記低」，令人揣測諷刺「嘉賓風波」。

▲ Stanley上載與Ian、AK、Lokman、Jeremy、Tiger及Alton在中環海濱外的合照，令人揣測諷刺「嘉賓風波」。

【MIRROR成員】林俊傑被指不尊重MIRROR 傳Ian拉隊走人與隊友齊上齊落

事隔3天，Stanley就事件發文澄清，否認對JJ不尊重，還稱MIRROR「從來沒有覺得自己有多厲害」。

他留言寫道：

有件事想澄清，主要有些事情誤會了。

首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！

說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！

可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。

不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。

我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R