【殺神John Wick 4】與「宇宙最強」甄子丹大決戰　奇洛李維斯一分鐘重溫整個系列

男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）新作《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）於今天（3月23日）上映，今集創出多項突破，包括：系列作首度殺入IMAX巨幕，痛感直擊眼球。

另外，今集故事版圖再度擴張，大阪殺手酒店首度曝光，並進擊日本、德國柏林及法國巴黎實景拍攝，組成史上最龐大的殺手宇宙，包括決戰「宇宙最強」甄子丹。而且今集更是系列片長最長的一集，劇情與激戰並重，呈獻最華麗的殺手大戰。

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《殺神》系列最激一次

「殺神」兼荷里活男神奇洛李維斯，親自認證戲中決鬥夠晒激：「《殺神John Wick 4》是我從影以來動作最激烈的一次，他們訓練到我變成萬能。」

今集觀眾不但可繼續看到西洋俐落爽快的槍械打鬥，還有富有東方色彩的武士刀、弓箭及雙截棍爆發的激烈混戰。

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1分鐘回顧前3集

除「殺神」系列一貫的Gun-fu外，奇洛李維斯還逼出他的駕駛潛能，於凱旋門上演一幕展現心跳加速的Car-fu特技飛車：「我們將飆車提升至另一層次，好過癮！」

而《殺神John Wick 4》在9年來拍了4集，為方便觀眾了解前3集內容，奇洛李維斯拍了一條1分鐘極速回帶片幫大家「溫書」。

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