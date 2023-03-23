  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺神John Wick 4】與「宇宙最強」甄子丹大決戰　奇洛李維斯一分鐘重溫整個系列

娛樂 13:07 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）新作《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）於今天（3月23日）上映，今集創出多項突破，包括：系列作首度殺入IMAX巨幕，痛感直擊眼球。

另外，今集故事版圖再度擴張，大阪殺手酒店首度曝光，並進擊日本、德國柏林及法國巴黎實景拍攝，組成史上最龐大的殺手宇宙，包括決戰「宇宙最強」甄子丹。而且今集更是系列片長最長的一集，劇情與激戰並重，呈獻最華麗的殺手大戰。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《殺神》系列最激一次

「殺神」兼荷里活男神奇洛李維斯，親自認證戲中決鬥夠晒激：「《殺神John Wick 4》是我從影以來動作最激烈的一次，他們訓練到我變成萬能。」

今集觀眾不但可繼續看到西洋俐落爽快的槍械打鬥，還有富有東方色彩的武士刀、弓箭及雙截棍爆發的激烈混戰。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

1分鐘回顧前3集

除「殺神」系列一貫的Gun-fu外，奇洛李維斯還逼出他的駕駛潛能，於凱旋門上演一幕展現心跳加速的Car-fu特技飛車：「我們將飆車提升至另一層次，好過癮！」 

而《殺神John Wick 4》在9年來拍了4集，為方便觀眾了解前3集內容，奇洛李維斯拍了一條1分鐘極速回帶片幫大家「溫書」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水
13:05 2022/10/10
【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
20:20 2023/01/18
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
【奪命狂呼6】狂暴版「星期三」紐約決戰鬼面殺手　一文重溫整個系列內容
19:21 2023/03/06
【奪命狂呼6】狂暴版「星期三」紐約決戰鬼面殺手　一文重溫整個系列內容
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】

你可能感興趣

【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水
13:05 2022/10/10
【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
20:20 2023/01/18
【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感
【奪命狂呼6】狂暴版「星期三」紐約決戰鬼面殺手　一文重溫整個系列內容
19:21 2023/03/06
【奪命狂呼6】狂暴版「星期三」紐約決戰鬼面殺手　一文重溫整個系列內容
奇洛李維斯 甄子丹 動作片 荷里活 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛