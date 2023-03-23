【升降機意外】巴西大廈升降機限載8人　11人湧入疑超重急墮地牢

▲ 巴西日前發生一宗升降機墜毀事故。

巴西日前發生一宗升降機墜毀事故。一部標明限載8人的升降機，卻有11人同時搭乘，結果升降機突然墜落至地牢，造成3人受傷，相關片段亦隨即在網上熱烈流傳。

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綜合外媒報道，事發在周日（19日）下午，在位於巴西東北部城市Maceió，從相關影片可見，當時一名女子進入升降機後，陸續有其他乘客入內，而女子亦按住開門掣，讓其他乘客進入。過程中乘客有講有笑，並無異樣。

然後，升降機從10樓抵達地面大堂時，卻沒有開門，正當眾人感到奇怪時，升降機突然急速下墜，直接墜落至地牢。多名乘客受困時間長逾9分鐘，當升降機門再被打開的一瞬間，仍有許多人因受傷，而痛得倒在地上。

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報道指出，事件造成3人受傷送院，但傷勢程度並不明朗。涉事大廈管理員Leonardo Pereira表示，他在事發時聽到地下室傳出一聲巨響，懷疑是因升降機超負載重而引發事故。目前升降機暫停使用，事發原因正在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣