【名牌袋】港男酒精消毒女友CHANEL手袋　被罰瞓廳仍未知衰︰都無穿無爛

▲ 港男大呻幫女友消毒CHANEL手袋，卻被罰瞓廳。

不少女人愛名牌袋如命！CHANEL品牌更是深受歡迎，一個袋數萬元起跳，無論經典款抑或新款都有捧場客。近日有名港男在網上訴苦，只是好心用酒精幫女友的CHANEL手袋消毒，女友知道後發怒，罰他瞓廳，男友未知「死罪」，網上呻「點知女人啲袋咁麻煩啫」，果然是豬隊友。

酒精消毒女友CHANEL手袋

該港男於20日（周一）在「香港討論區」發帖，標題為「幫女朋友消毒包包，結果俾佢罰去訓廳」，他自言個人潔癖比較嚴重，特別自從疫情之後，基本上去到邊消毒到邊，例如出街食飯會清潔餐具，按完升降機掣亦會用消毒噴霧噴雙手，返到屋企都習慣將隨身物品，包括手機、銀包、背包抹一抹。他本著好心，有次幫同居女友消毒手袋，

咁同女朋友行完街番到屋企，佢去咗沖涼，咁我咪順便幫佢清潔下啲嘢野，抹下手機，消毒包包咁囉。

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男友本來想向女友炫耀自己的行為，一心想被稱讚，結果不似預期。當女友沖完涼，他立即告知女友，想表現好好暖男的形象，女友卻大叫一聲，跟住衝過去拎起CHANEL袋，質問男友有否碰過，男友如實回答噴完消毒，女友聽後發怒，男友形容當時情景︰

跟住佢就好大反應同我講，個包包係佢儲咗好耐錢先買到，咁樣噴法會好傷皮革……

豬隊友被罰瞓廳仍未知衰

港男似乎未知事態嚴重，有感不知者不罪，在網上呻「大佬，我點知啫」，好心消毒一下，只是抹幾下又不會有甚麼大問題。

而家佢嬲到直頭罰我訓廳，啲女人真系誇張到！點知女人啲袋咁麻煩啫……我抹完都無穿無爛。

網民斥沒常識好心做壞事

港男本想網上圍爐取暖，可是被網民批評他的行為的確會令女友動怒，反諷他「盡顯智慧」，留言「你都幾冇common sense」、「用酒精抹會甩色，淨係罰你瞓廳一晚都益你」、「梗係唔得啦，大拿拿十幾萬CHANEL袋俾你用酒精抹，俾著我都發脾氣啦」等。更多留言點擊下圖查看︰

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豬隊友看過網民留言，自知用酒精清潔皮革袋是錯誤，問道「咁可以用咩清潔？」，他補充此習慣跟疫情沒關，純粹個人覺得，出去碰過很多地方很污糟，回家清潔隨身物品是衛生習慣。有網民分享可考慮皮革專用清潔劑，提及市面上有很多消毒液五花八門，網民自己就在日式百貨公司購買，用來消毒Hermès名牌袋。「我個H袋平時都係用佢嚟消毒，唔傷真皮之餘，又唔會噴到個袋濕哂」。

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責任編輯︰王明芳