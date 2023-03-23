【傳染病】袁國勇：大流行必重臨須及早準備　提出傳染病預防方法曾3次感生命受威脅

▲ 袁國勇發表文章，指提出預防傳染病傳播時，曾3次感生命受威脅。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇昨（22日）發表文章，指根據中港兩地經驗，疫症大流行必定會重臨。社會須做好準備，相信科學，同時兼顧公眾心理健康和經濟困難，否則人命傷亡、經濟代價將十分巨大。

袁國勇憶述，97年H5N1肆虐時，研究團隊曾於《刺針》上發表了論文，提出濕街市不應販售活家禽。這將影響商販生計，引起反響，是他首次感到生命受威脅。

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2003年SARS時，研究團隊追蹤到病毒中間宿主為果子狸。團隊再次提出應及早關閉野生動物貿易，控制疫情。建議影響許多養殖果子狸的農民和街市檔主生計，令袁國勇第二次感到生命受威脅。

到2019年年尾COVID-19爆發，科學界普遍認為野生動物市場是COVID-19疫情早期爆發源頭。袁國勇再次表示必須禁絕濕街市販售活動物，因而令他第三次收到安全受威脅訊息。

袁國勇於文中指，SARS、COVID-19、禽流感等傳染病中，約有75%來自野生動物。病毒可能會跳到中間宿主再到人類身上，經人傳人，導致大規模疫情爆發。由中港兩地經驗可見，病毒必然會再次肆虐，社會大眾須做好準備，否則可能造成數以百萬計人命傷亡，經濟崩潰。

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責任編輯：李梓𨭎