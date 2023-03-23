【金馬影帝】謝君豪60歲生日大批好友到賀　夠資格用樂悠咭：真心覺得好正

金馬影帝謝君豪3月23日迎來60歲生日，特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，更以君豪二字寫上「君臨天下，豪戲連場」。豪哥半百圈中好友均有前來到賀，兩大影后毛舜筠及劉嘉玲更跟豪哥一同切燒豬蛋糕賀壽，星光熠熠的嘉賓陣容十足電影開鏡儀式。



派對現場更擺出豪哥多年來的作品海報，如：《南海十三郎》、《全力扣殺》、《濁水漂流》、《殘影空間》、《過時．過節》以及《明日戰記》等，讓大家一同見證着豪哥這些年來為觀眾們帶來的一套套經典作。

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嘉賓陣容超鼎盛

前來為豪哥祝賀的嘉賓陣容鼎盛，不少更帶上特別準備的禮物。

當中賓客包括：兩大影后劉嘉玲及毛舜筠，以及鄧麗欣（Stephy）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、谷德昭、張達明、陳國邦、何啟華（阿Dee）、栢天男、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆、黃愷傑（Welsey）、范振鋒、灰熊、寰宇電影公司老闆林小明、安樂影片公司老闆江志強、電影監製何韻明、電影監製曹敬文、漢洋、導演邱禮濤、導演吳煒倫、導演曾慶宏、導演李駿碩、《風再起時》監製朱嘉懿、莫家堯等人，簡直星光熠熠，媲美電影大片開鏡一樣。

▲ 生日會大合照

可用樂悠咭：覺得好正



對眾多好友特意前來祝賀，豪哥在台上再次表示感謝大家參與，台上亦播出特備片段恭賀，加上豪哥今年電影成績出眾，兩部電影《毒舌大狀》及《明日戰記》同時打入港產片十大。

他開心地說：「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時又要拯救地球、一時又要揸的士、一時又要打官司，覺得既過癮又開心，感謝大家、電影公司、各位老闆以及夥伙們畀機會我一同合作，相當榮幸，希望日後有更加多的合作機會。」

及後，豪哥更以開玩笑方式講到：「加上我現時已踏入可用樂悠咭以兩蚊搭車的年紀，真心覺得好正。不過我份人仍然抱有夢想，在追求理想的過程尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」

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Louise Fish禮物夠心思



慶生環節除有豪哥親自獻唱外，阿Dee、Fish、Louise以及Jeffrey都有在台上為豪哥送上生日歌，及後眾人再為豪哥送上大乳豬一隻作為生日蛋糕賀壽，英皇娛樂楊受成博士更相當有心訂了一大束靚花祝賀。

Louise和Fish在片中介紹自己的禮物，大家都讚Louise有心思，她笑言：「上網搵相再曬出來剪貼，將豪哥歷年來演過的角色都送在相框內，當然少不了《毒舌大狀》，整整花了一晚時間親手製作。」

至於Fish，知道豪哥喜歡小酌一番，挑選一支既有外表，內又富有伯爵茶清新香味的氈酒。Jeffrey除送出香檳外，因得知豪哥近日換了新電話，特意訂製一個新的手機殼送禮，豪哥更即時亂入片中，大曬Jeffrey禮物，可見豪哥相當喜歡。

▲ 廖子妤、王丹妮精心準備賀禮。

保持青春激情



對於眾人為自己慶生，豪哥表示：「本身沒有想過搞生日會，不過今年60歲，又可以拎樂悠咭，搭車可以用$2，覺得這件事好正，經理人就提議幫我籌辦整個生日會，於是就促成這件事。」

當提及豪哥切燒豬時眼泛淚光，他笑言：「有點感觸、感動，大家陪我過這個生日，其實我很久未有在香港跟觀眾見面，這大半年來有數套作品相當開心，喜見大家都接受，相當感謝各位。」

▲ 劉嘉玲、毛舜筠伴豪哥切生日燒豬。

他續指：「踏入60歲，其實數字只是個標誌，30、40、50歲每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但就不是個老成持重、得高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。現時希望再開拓一些新的興趣，例如攝影。」



豪哥提及今日收到的禮物大部分都是酒，不過他澄清說：「其實我只可小酌，不算是好飲得之人，但相當感謝大家送禮。今年買了一部新電話送給自己，特別多謝Jeffrey送了手機殼給我，個殼好潮，真係多謝佢。」

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