【食用安全】港媽沙田食店買貴價多士驚見螺絲　涉事餐廳:煮食用具甩螺絲

▲ 港媽沙田食店買貴價三文治驚見螺絲。

任何時候食野都要小心，否則隨時有嚴重後果。有女網民近日光顧沙田一間台式吐司專門店的外賣時，正打算讓家中2位小朋友一同享用，惟期間竟發現內藏螺絲。雖然發現及時，未有釀成悲劇，但她仍然感到氣忿難平，認為錯誤十分嚴重，又指責餐廳事後態度草率；而外送的服務公司則只想以15元的優惠劵草草了事。

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該名女網民昨日（22日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發文及上載圖片講述始末，指用外送服務於沙田一間台式吐司專門店叫了一份「花生醬香蕉吐司」，打算給2位小朋友食用。豈料，「剪少少俾bb食果陣剪到粒硬嘢，原來係螺絲」，令她大受驚嚇。由她上載的圖片可見，螺絲混在花生醬的夾層中；而吐司的價錢亦絕非便宜，帳單列明一份價值72元。她亦猶有餘悸指：

勁危險，牙都會咬崩…

雖然女事主亦慶幸自己發現及時，「不幸中之大幸，咁細粒都剪中咗，又冇俾小朋友食到」，但卻非常不滿餐廳的事後態度。餐廳其後僅向事主表示「因為個蓋甩螺絲所以跌落花生醬，已經檢查咗所有蓋」，事主又指自己「拒絕佢賠償」，強調「唔係賠償問題，係安全性問題」。

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至於外送服務公司，事後則提出以15元的優惠劵希望平息風波，亦令女事主難以接受，更反問對方「我俾$15你，你肯唔肯冒住吞鏍絲同咬崩牙嘅風險食咗份餐佢」。

事件曝光後，隨即引來熱議，不少網民都指責餐廳有很大問題，建議事主應該通知政府部門進一步跟進，「呢d真係要報食環」、「Call 食環」；有人亦指餐廳食物價錢與安全不成正比，「嘩，成舊水咁貴」、「收咁貴，煮食用具都日久失修?」...

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責任編輯：羅嘉欣