  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】港媽沙田食店買貴價多士驚見螺絲　涉事餐廳:煮食用具甩螺絲

食用安全 12:43 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港媽沙田食店買貴價三文治驚見螺絲。

任何時候食野都要小心，否則隨時有嚴重後果。有女網民近日光顧沙田一間台式吐司專門店的外賣時，正打算讓家中2位小朋友一同享用，惟期間竟發現內藏螺絲。雖然發現及時，未有釀成悲劇，但她仍然感到氣忿難平，認為錯誤十分嚴重，又指責餐廳事後態度草率；而外送的服務公司則只想以15元的優惠劵草草了事。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

該名女網民昨日（22日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發文及上載圖片講述始末，指用外送服務於沙田一間台式吐司專門店叫了一份「花生醬香蕉吐司」，打算給2位小朋友食用。豈料，「剪少少俾bb食果陣剪到粒硬嘢，原來係螺絲」，令她大受驚嚇。由她上載的圖片可見，螺絲混在花生醬的夾層中；而吐司的價錢亦絕非便宜，帳單列明一份價值72元。她亦猶有餘悸指：

勁危險，牙都會咬崩…

雖然女事主亦慶幸自己發現及時，「不幸中之大幸，咁細粒都剪中咗，又冇俾小朋友食到」，但卻非常不滿餐廳的事後態度。餐廳其後僅向事主表示「因為個蓋甩螺絲所以跌落花生醬，已經檢查咗所有蓋」，事主又指自己「拒絕佢賠償」，強調「唔係賠償問題，係安全性問題」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於外送服務公司，事後則提出以15元的優惠劵希望平息風波，亦令女事主難以接受，更反問對方「我俾$15你，你肯唔肯冒住吞鏍絲同咬崩牙嘅風險食咗份餐佢」。

事件曝光後，隨即引來熱議，不少網民都指責餐廳有很大問題，建議事主應該通知政府部門進一步跟進，「呢d真係要報食環」、「Call 食環」；有人亦指餐廳食物價錢與安全不成正比，「嘩，成舊水咁貴」、「收咁貴，煮食用具都日久失修?」...

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
17:43 2023/03/19
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
【食用安全】急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食　港男大讚鬆軟可口
12:18 2023/03/21
【食用安全】急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食　港男大讚鬆軟可口
【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名
13:53 2023/03/22
【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名

你可能感興趣

【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
17:43 2023/03/19
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
【食用安全】急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食　港男大讚鬆軟可口
12:18 2023/03/21
【食用安全】急凍PIZZA室溫解凍半個鐘即食　港男大讚鬆軟可口
【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名
13:53 2023/03/22
【食用安全】5款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　熊本、靜岡產地榜上有名
健康問題 網絡熱話 食用安全 三文治 Facebook群組 沙田

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛