【公審新抱】奶奶不滿新抱不執屋發相到群組公審 新抱對質奶奶回應難聽過粗口

▲ 奶奶不滿新抱唔執屋，發相到親戚群組公審，令新抱難堪。

千古至今婆媳關係也對是世紀難題，日前一名奶奶到訪兒子家，看到屋內環境凌亂不堪後深感不滿，於是趁機偷拍照片，並上傳到家族Whatsapp群組「公審」新抱唔執屋，新抱得悉事件後嬲到找奶奶對質，結果奶奶回應「難聽過粗口」，令新抱不再跟奶奶說話。

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綜合外國媒體報道，一名新抱在網上帖文表示，奶奶在10多人的WhatsApp家族群組中，上傳了一些自己家中的照片，表示不滿兒子家中凌亂，進行「公審」，當中包括仔女房、洗衣間、車房等，由於當時新抱在家工作開會，當看到WhatsApp彈出此訊息時，不禁怒火中燒，急跑落樓找奶奶對質理論，直接詢問奶奶是否發了她家中的照片。

奶奶大條道理

新抱指自己不知道奶奶是在甚麼時候影了照片，並指奶奶原先應該想傳去沒有自己的群組，結果誤傳到有她的群組，令自己感到尷尬又無面，認為奶奶此舉過份，超出了自己可承受的底線，覺得自己被冒犯。但最令她氣憤的是，奶奶竟笑笑口地回應：「我都是為了兒子好」。

網民教新抱反擊

丈夫得悉事件後也感到生氣，也認為媽媽做法不妥，新抱表示是從刻開始也沒再跟奶奶說過話。而網民也撐新抱，認為奶奶越界，更教新抱要霸氣回應:「如果想房子乾淨，不如去住酒店啦!」亦有人留言建議新抱以後都不准奶奶踏入家門。

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責任編輯︰王明芳