【出軌疑雲】連登仔驚見港女Apple Watch曖昧訊息　疑出軌「拖手男」掀網上捉姦潮

▲ 有連登仔搭地鐵驚見港女的Apple Watch顯示「出軌訊息」，質疑「拖手男」是正印男或小三。

科技發達與男女關係原來有微妙影響，夫妻或情侶如果有不正當關係，使用通訊軟件要小心。日前有連登仔在港鐵車廂偶遇一對男女正在拖手，並且言談甚歡，推斷他們是情侶關係。可是連登仔見到女方手上的Apple Watch顯示了一個曖昧訊息，拍照放上網後掀起捉姦熱潮。

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該名網民在連登討論區發文並附上照片，他指上周五（17日）乘搭港鐵時，見到一對男女在上環站上車，他拍下照片上載到帖文，可見該對男女正在拖手，彼此言談甚歡及有身體接觸，相信他們是情侶。不過，連登仔懷疑港女有出軌嫌疑。

見你同你條女拖住手仔咁傾得好開心，仲拎住一大堆日用品，但似乎Justin好掛住佢……

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事緣連登仔見到女方手腕戴著的Apple Watch彈出一個訊息，顯示一位名叫Justin的男性傳來WhatsApp訊息：「I Miss You（我掛念你）」，懷疑女方背著男友出軌，所以在討論區上發文提醒相中男生，「對唔住ching（師兄），毒X表示無勇氣即場同你講，希望依家仲嚟得切。」

訊息長期顯示像有「靈性」

帖文引起大批網民熱議，並競猜拖手男與Justin之間誰是正印、小三，樓主其後再補充：「隻Apple watch好似有靈性咁，搭咁耐車就show呢個message show足咁耐」，就像想提醒拖手男疑似「戴帽」。

不少網民認定該名港女偷食，直斥她「偷食當日常」；亦有網民認為訊息中的Justin才是「正印」，是事件中的真正受害者。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳