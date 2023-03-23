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【AKB48】前女團前女團成員被揭出軌　篠田麻里子離婚與前夫撫養女兒【多圖】

娛樂 13:08 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本前女團AKB48元祖級「神7」成員篠田麻里子宣布離婚。

日本前女團AKB48元祖級「神7」成員篠田麻里子今天（23日）於IG宣布離婚，篠田麻里子被囤外丈夫指控出軌，雙方正就離婚一事打官司。

AKB48前成員慘被前夫騙光積蓄　小林香菜下海當陪酒請粉絲「多關照」

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篠田麻里子公布離婚

篠田麻里子於IG發帖文公布離婚消息，她首先跟所有相關人士及支持者致歉，讓大家擔心她們之間的關係，並透露二人已經協議離婚。

二人於婚後育有一名2歲女兒，他們已達成共識會一起將女兒撫養長大，以盡父母的責任。

此外，她未有回應二人的私人問題。

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生理期Apps紀錄出軌

日本傳媒爆料指，篠田麻里子發現她以管理生理期的Apps作紀錄，將與外遇對象發生關係的次數記下，且以不同符號區分丈夫與外遇對象。

不過，篠田麻里子對一切都作出否認，而雙方正為此打民事訴訟。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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