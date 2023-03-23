【AKB48】前女團成員被揭出軌 篠田麻里子離婚與前夫撫養女兒【多圖】
娛樂 13:08 2023/03/23
日本前女團AKB48元祖級「神7」成員篠田麻里子今天（3月23日）於IG宣布離婚，篠田麻里子被囤外丈夫指控出軌，雙方正就離婚一事打官司。
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篠田麻里子公布離婚
篠田麻里子於IG發帖文公布離婚消息，她首先跟所有相關人士及支持者致歉，讓大家擔心她們之間的關係，並透露二人已經協議離婚。
二人於婚後育有一名2歲女兒，他們已達成共識會一起將女兒撫養長大，以盡父母的責任。
此外，她未有回應二人的私人問題。
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生理期Apps紀錄出軌
日本傳媒爆料指，篠田麻里子發現她以管理生理期的Apps作紀錄，將與外遇對象發生關係的次數記下，且以不同符號區分丈夫與外遇對象。
不過，篠田麻里子對一切都作出否認，而雙方正為此打民事訴訟。
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撰文 : TOPick柴犬出動