  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿

教育 13:21 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名29歲女子偽造出生證明，扮16歲再讀中學。

不少人工作後都會重返校園繼續進修，但外國竟然有人以極端手法，只為了重讀中學。美國一名29歲的韓裔女子因生活苦悶，想再讀中學，她偽造出生證明扮16歲，最終在入學4日才被揭穿。

最新影片︰

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

扮16歲學生讀高中

綜合外媒報道，該名29歲的韓裔女子Hyejeong Shin在今年1月，以虛假的出生證明冒充16歲的學生，到紐澤西州的高中New Brunswick High School註冊入學。不過，她上課4日後，因行為怪異被校方揭穿，此前她一直扮成學生，甚至獲得同學的電話號碼。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Shin因偽造了一張16歲的出生證明，被控以提供虛假文書的罪名。她本周一（20日）在法庭上不認罪，律師Darren Gelber指，她只是希望重溫她的輝煌歲月。律師又透露，Shin在16歲時由南韓到美國就讀私立寄宿學校，並畢業於新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University），移居美國已13年。

受離婚打擊感到孤單

Darren Gelber指出，Shin重讀中學不存在惡意，由於她遭受離婚的打擊，加上與家人分隔兩地，令她感到非常孤獨，所以想回到一個令她感到安全自在的地方，重溫昔日幸福的中學生活。

當地警方稱，他們認為Shin試圖再次上高中，並非出於想傷害學生及教職員工。Darren Gelber希望進行審前轉化程序（pre-trial intervention program），以避免入獄。案件現正進行審訊，Shin計劃案件結束後返回南韓。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【科技尖子】26歲博士生畢業即獲聘年薪百萬　靚仔運動健將成華為「天才少年」
15:55 2023/03/21
【科技尖子】26歲博士生畢業即獲聘年薪百萬　靚仔運動健將成華為「天才少年」
【義工服務】學生賣旗都要跑數？　幼稚園發通告：善款太少不獲證書
14:31 2023/03/19
【義工服務】學生賣旗都要跑數？　幼稚園發通告：善款太少不獲證書
【上課時間】印尼中學試行5點半返學　家長批搞亂全家作息學生呻唔夠瞓
10:46 2023/03/17
【上課時間】印尼中學試行5點半返學　家長批搞亂全家作息學生呻唔夠瞓

你可能感興趣

【科技尖子】26歲博士生畢業即獲聘年薪百萬　靚仔運動健將成華為「天才少年」
15:55 2023/03/21
【科技尖子】26歲博士生畢業即獲聘年薪百萬　靚仔運動健將成華為「天才少年」
【義工服務】學生賣旗都要跑數？　幼稚園發通告：善款太少不獲證書
14:31 2023/03/19
【義工服務】學生賣旗都要跑數？　幼稚園發通告：善款太少不獲證書
【上課時間】印尼中學試行5點半返學　家長批搞亂全家作息學生呻唔夠瞓
10:46 2023/03/17
【上課時間】印尼中學試行5點半返學　家長批搞亂全家作息學生呻唔夠瞓
中學 偽造 家庭關係 離婚 美國 南韓

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛