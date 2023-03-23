【冒充學生】29歲女嫌生活苦悶再讀中學　偽造出生證明扮16歲上課4日始被揭穿

▲ 一名29歲女子偽造出生證明，扮16歲再讀中學。

不少人工作後都會重返校園繼續進修，但外國竟然有人以極端手法，只為了重讀中學。美國一名29歲的韓裔女子因生活苦悶，想再讀中學，她偽造出生證明扮16歲，最終在入學4日才被揭穿。

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扮16歲學生讀高中

綜合外媒報道，該名29歲的韓裔女子Hyejeong Shin在今年1月，以虛假的出生證明冒充16歲的學生，到紐澤西州的高中New Brunswick High School註冊入學。不過，她上課4日後，因行為怪異被校方揭穿，此前她一直扮成學生，甚至獲得同學的電話號碼。

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Shin因偽造了一張16歲的出生證明，被控以提供虛假文書的罪名。她本周一（20日）在法庭上不認罪，律師Darren Gelber指，她只是希望重溫她的輝煌歲月。律師又透露，Shin在16歲時由南韓到美國就讀私立寄宿學校，並畢業於新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University），移居美國已13年。

受離婚打擊感到孤單

Darren Gelber指出，Shin重讀中學不存在惡意，由於她遭受離婚的打擊，加上與家人分隔兩地，令她感到非常孤獨，所以想回到一個令她感到安全自在的地方，重溫昔日幸福的中學生活。

當地警方稱，他們認為Shin試圖再次上高中，並非出於想傷害學生及教職員工。Darren Gelber希望進行審前轉化程序（pre-trial intervention program），以避免入獄。案件現正進行審訊，Shin計劃案件結束後返回南韓。

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責任編輯︰王明芳