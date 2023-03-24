【好戲推介】《中國乒乓之絕地反擊》教育意義 陳葒校長：成就感比金錢更重要

在海報中那幾位推薦者裡面，我肯定不是最懂電影的，但應該是最懂教育的吧。所以將這部極具教育意義的運動電影推薦給師生家長，我是當仁不讓，責無旁貸！（所以是自發的，沒有收錢的啦！）

聽校長朋友說，他看過《中國乒乓之絕地反擊》後，就決定包場給學生看。這絕對是識者之言。這部電影不只有緊張刺激扣人心弦的比賽場面，還有情感細膩動人心靈的人物情節，並且深刻展現了所有青少年學生都應該學會的人生道理。

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我簡單地歸納了以下較重要的七點：

一， 每一個人的能力有高低，成績有優次。但在團隊中，每個隊員的價值卻是同等的，每一個隊員都不可或缺。所以不應妄自菲薄，以至失去自信而自怨自艾，甚至放棄參與。

乒乓球的團體賽採取五局三勝制。每隊從報名參賽的五名球員中選出三人出賽，再於這三人中選擇出場序。當中第一主力打兩場（如果不能前三場連勝），第二主力打兩場（如果前面四場沒有贏下三局，第二主力就要打決勝局的第五局）。第三主力只能打一場，就是第三場。第一主力通常就是隊中最強的球手（有時為了戰略需要，主力出場安排未必按球技的強弱，這個以後會說。）但他最多也只能打兩場，即使兩場全勝也不能贏得整個賽事。因此再強的人也必須靠隊友站出來至少贏一場。

電影中有兩次都表現出這一點。其中最關鍵的爭冠之戰，就是靠隊中最弱的球員贏下了至關重要的一場而獲勝。（本片改編自真人真事，劇中比賽的過程勝負其實無需擔心劇透，但我還是盡量點到即止。）

▲ 陳葒大讚電影展現了所有青少年學生都應該學會的人生道理。

二， 不必對個人輸贏耿耿於懷，有時個人小局的輸，也有成就整體大局獲勝的價值和意義。

五場三勝的團體賽，即使輸給對方第一主力兩場，但亦換來己方隊友可以在對方其他較弱隊員身上取分。所以自己上陣的那一場球就算輸了，不必灰心喪氣或惱怒生氣，因為你輸的這一局，也是全隊獲勝的重要一環。田忌賽馬策略能夠成功，是因為下駟輸的作用和上駟贏的作用一樣大。

三， 不是（亦無可能）每個人都可站上最高領獎台。但台下背後出力的無名英雄亦是英雄，同樣足以自豪。功成不必在我，但功成其中有我。

教練、家人、隊友、粉絲，各相關部門單位（如膠皮廠）都有貢獻。而劇中因不忿無法正選上場而選擇退役的那個影子陪練員陳文，就是絕佳例子。片末他坐在大排檔看電視直播決賽，看到當年靠他當陪練才練就一身剋敵秘技的隊友贏下關鍵的一場，忍不住流下了欣慰眼淚。他那時才終於明白，他當年的付出並非毫無意義，而是價值非凡。

四， 明白上述三點，反過來亦會明白，自己就算多厲害多出色，得到多大成就，都不只是自己的功勞。因為你的任何成就名聲，不只是憑着你個人的天份和努力而取得的，還要靠無數人的支持協助犧牲，包括那些輸給你但激發你鬥志動力的對手。所以勝者在任何時候，都需懷有感恩謙卑之心，不能狂妄自大。

五， 固然人要學習怎麼贏得到，但更要學習如何輸得起。因為現實生活沒有長勝將軍，一輸就沉淪放棄的人永遠不能成功。

劇中主人角教練和球員五虎，個個都經歷不同失敗挫折，但他們沒有一沉不起，自暴自棄，在經過自我掙扎和肯定，在家人朋友的支持下，在教練隊友的幫助下，都能重新站起，再創佳績。

六， 體育競爭不能靠僥倖，成功不是唾手可得，人生亦是如此。哪怕你已是頂尖高手，要成功也必須付出血汗心力。

劇中都是世界頂尖隊員，不但日夜苦練，有傷也繼續練，還要離鄉別井，到海外取經學習。箇中辛苦不足為外人道，但成功的巨大快樂也是只有付出者可以體會。其實不用說這些世界級高手，當年我在廈門少體校時，教練為了要把我們的正反手動作固定下來，每天要對鏡子揮拍一千下。那個球拍是為練習揮拍動而用鐵製成的，估計起碼一公斤以上，揮一會兒就手臂痠痛。那累積的一千下，經常是流着淚揮完的。

而以前並不會打乒乓球的鄧超，為了演好片中的教練角色，向真正的乒乓球教練學球，並日夜苦練。不但練球技，還要練左手。因為該教練的原型蔡振華是左手持拍的。到了正式開機拍攝時，本來打不了一兩個來回的鄧超竟然可以和職業球員打得有來有往，似模似樣了。這個幕後的例子，同樣印證了成功無捷徑的道理。

七， 人生有着比金錢更重要的東西，那就是成就感，榮譽感和自我價值的實現。主角戴敏佳教練放棄意大利國家隊教練的高薪厚待，寧願回國捱粗茶淡飯執教毫無勝望的國家隊。是為展現自己能力的最大價值，為自己終身所愛的運動圓夢，也是為自己的國家爭光。由此可見，錢並不是人生的唯一或最高追求。

一般來說，具有教育性質的電影常常會讓青少年覺得沉悶，而青少年覺得極具娛樂性質的電影，又往往沒有什麼教育意義。《中國乒乓之絕地反擊》絕對是個例外。它並沒有板起臉來說教，也沒有什麼高大上的造作台詞，它卻能夠讓觀眾在有趣緊湊的情節中，自行感悟領略上述的道理。所以《中國乒乓之絕地反擊》確實是一部娛樂和教育並重，非常值得老師鼓勵學生去看、父母陪同子女去看的好電影。

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