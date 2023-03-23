【令人心痛】88歲婦中風接受善終服務　遭醫院斷水斷糧28天後亡

▲ 88歲婦中風接受善終服務，遭醫院斷水斷糧28天後亡。（網上圖片）

英國一名88歲婦人約一個月前因中風，被送到醫院治療，但醫生表示無能為力，只能提供臨終關懷，停止靜脈注射並斷水斷糧，婦人最終在28天後離世，讓家屬心痛不已，批評臨終關懷手法不人道。

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根據《每日郵報》報道，該名88歲婦人Sarene Taylor於1個月前因中風被送到北威爾斯一間醫院，但由於病情太嚴重，院方表示無能為力，並提供臨終關懷服務，停止靜脈輸液和提供食物及水。

婦人的兒子Rob Taylor本來陪伴在側，但後來因感染新冠肺炎，需要離開醫院，在母親接受臨終關懷約3周後，Rob收到醫院通知，要求接其出院，並送到護養院，而不久她便離世。

▲ Rob在Twitter上發文悼念母親，並分享多張照片。（Twitter@rural_wales）

Rob批評醫院提供的臨終關懷方式不人道，指其母親當時還活著，但整整24、25天沒有進食、喝水，亦沒有靜脈注射，其後被安排送到護養院，「她躺在護養院的床上，在我們眼前因脫水和營養不良而慢慢死去」。

Rob對此感到心碎，他已向當地警方呈報事件，惟當局表示，現時無法透露任何細節。

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責任編輯：羅嘉欣