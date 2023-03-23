  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【令人心痛】88歲婦中風接受善終服務　遭醫院斷水斷糧28天後亡

健康 12:15 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

88歲婦中風接受善終服務，遭醫院斷水斷糧28天後亡。（網上圖片）

英國一名88歲婦人約一個月前因中風，被送到醫院治療，但醫生表示無能為力，只能提供臨終關懷，停止靜脈注射並斷水斷糧，婦人最終在28天後離世，讓家屬心痛不已，批評臨終關懷手法不人道。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

根據《每日郵報》報道，該名88歲婦人Sarene Taylor於1個月前因中風被送到北威爾斯一間醫院，但由於病情太嚴重，院方表示無能為力，並提供臨終關懷服務，停止靜脈輸液和提供食物及水。

婦人的兒子Rob Taylor本來陪伴在側，但後來因感染新冠肺炎，需要離開醫院，在母親接受臨終關懷約3周後，Rob收到醫院通知，要求接其出院，並送到護養院，而不久她便離世。

Rob在Twitter上發文悼念母親，並分享多張照片。（Twitter@rural_wales）

Rob批評醫院提供的臨終關懷方式不人道，指其母親當時還活著，但整整24、25天沒有進食、喝水，亦沒有靜脈注射，其後被安排送到護養院，「她躺在護養院的床上，在我們眼前因脫水和營養不良而慢慢死去」。

Rob對此感到心碎，他已向當地警方呈報事件，惟當局表示，現時無法透露任何細節。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【照顧者】94歲婆婆患認知障礙兼中風疑似受虐　社工跟進揭心酸背後
12:03 2023/03/16
【照顧者】94歲婆婆患認知障礙兼中風疑似受虐　社工跟進揭心酸背後
【痛苦抉擇】不忍病母插喉管兒哭著簽名「放棄急救」　母離世後兒剖白：無法原諒自己
11:10 2020/09/17
【痛苦抉擇】不忍病母插喉管兒哭著簽名「放棄急救」　母離世後兒剖白：無法原諒自己
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救

你可能感興趣

【照顧者】94歲婆婆患認知障礙兼中風疑似受虐　社工跟進揭心酸背後
12:03 2023/03/16
【照顧者】94歲婆婆患認知障礙兼中風疑似受虐　社工跟進揭心酸背後
【痛苦抉擇】不忍病母插喉管兒哭著簽名「放棄急救」　母離世後兒剖白：無法原諒自己
11:10 2020/09/17
【痛苦抉擇】不忍病母插喉管兒哭著簽名「放棄急救」　母離世後兒剖白：無法原諒自己
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
健康問題 中風 治療 善終服務 肺炎

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛