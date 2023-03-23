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【減肥大作戰】小腹肚腩難減下來？　營養師揭1招最有效

保健美顏 14:25 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

肚子瘦不下來，不吃澱粉、仰臥起坐都沒用，營養師揭1招最有效。

對於女士們來説，減肥最難減的部位莫過於小腹，很多人都會瘋狂做仰臥起坐，或不吃澱粉等方法來消除小腹上的肥肉，事實上這些方法都毫無用處，甚至可能帶來反效果。台灣營養師劉怡里表示，「補充蛋白質」才是正確瘦肚子的好方法，若吃不夠，恐當一輩子「小腹婆」。

台灣節目《醫師好辣》日前就「減肚腩」作專題探討，分別提出4個建議選項，分別是「喝冰水、不吃澱粉、補充蛋白質、仰臥起坐」，其中「不吃澱粉」和「仰臥起坐」最多人選擇。最後由營養師劉怡里作出解答，指出「補充蛋白質」才是最有效的方法。

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劉怡里解釋，大部分小腹的肥胖屬脂肪堆積，而減掉脂肪就要增加肌肉，最簡單的原理就是提高蛋白質的攝取。尤其女生在減肥的時候，若蛋白質不足，「減下來之後肚子還是會很大」。因為當我們吃進蛋白質的時候，會在體内形成很多種蛋白質，其中一種是「白蛋白」，它的功能就是在血管裡抓住水分，當蛋白質不足時，水分就會跑到各個組織，比如臉部會造成臉腫，跑到小腿，就會小腿腫，那肚子不管怎麽減肥都還是胖的原因，就是除了脂肪以外，可能水分都在腹部，造成小腹沒辦法瘦下來。

劉怡里又指出，事實上中西醫認為的「喝冰水」，水的溫度不會使肚子變大，但若食用冰飲品、冰品中含有糖分就會讓肚子變大，「溫度其實不影響」；而不吃澱粉在初期確實會有瘦下來的感覺，腰圍也會少幾寸，但是會較容易出現停滯期。因為澱粉在體内就是幫助燃燒脂肪，若未攝取適量量的澱粉，就無法徹底燃燒脂肪，造成減肥中途體重卡關，因此需要攝取好的澱粉來幫助消除小腹。

她續指，對於傳統的仰臥起坐，早期很多人會瘋狂做仰臥起坐，結果導致受傷。而傳統的仰臥起坐，事實上是訓練髖關節的髂腰肌，即從背部到大腿這段肌肉的訓練，而沒有瘦到腹部，就沒有起到消除小腹的效果。

劉怡里最後還推薦了減肥菜單，早上可以吃兩個茶葉蛋補充蛋白質，中午可以買一個大的地瓜分成兩半，中午、晚上各吃一半，可以攝取到好的澱粉來幫助燃燒脂肪，另外中午時還可以喝一杯500ml的豆漿補充蛋白質，晚上則再吃一個手掌大的雞胸肉，那麽熱量和脂肪都可以得到很好控制。

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責任編輯：羅嘉欣

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