【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施　東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】

▲ 東京新宿、號稱日本最大型酒店Ｘ娛樂的多層複合式設施「東急歌舞伎町Tower」，將於4月14日正式開業。

日本新事停不了！位於東京新宿、號稱日本最大型酒店Ｘ娛樂的多層複合式設施「東急歌舞伎町Tower」，將於4月14日正式開業。這個最新地標高225米、有48層及5層地庫的大樓，集合酒店、餐廳、戲院、劇場、音樂廳及夜店等，令人期待。

於4月14日開業的1至5樓，為娛樂及餐廳樓層，已知商戶包括和牛專門店「和牛特區」、摩登漢堡店「KABUKI BURGER & TACOS」、北海道食品店「BON LUMIERE」、美食廣場「新宿Kabuki hall～歌舞伎橫丁」及室內遊樂場「namco TOKYO」和「THE TOKYO MATRIX」等等。9樓至10樓為「109Cinemas Premium新宿」，戲院內的音響設備由殿堂級音樂家坂本龍一監修。

整棟設施共有兩間酒店，5月19日才正式營運，但已接受預約。18至38樓為HOTEL GROOVE SHINJUKU，佔據39至47樓則是豪華酒店BELLUSTAR TOKYO，兩間均屬新加坡集團Pan Pacific Hotels and Resorts旗下，風格完全不同。

▲ 和牛集團平城苑開設的「和牛特區」餐廳，主打黑毛和牛料理。（相片來源：PR Times）

HOTEL GROOVE走親民路線，共538間客房，面積較細，設計以新宿及歌舞伎町的歷史文化為靈感，氣氛年青輕鬆，更有酒吧讓人飲酒作樂。酒店特別請來日本藝術家合作，設計出獨一無二的客房，其中一層更有與新世紀福音戰士聯乘LIFESTYLE HOTEL EVA，只期間限定至7月。

BELLUSTAR TOKYO則明顯較奢華，97間客房標榜有足7米闊的觀景大窗，45至47樓設有餐廳、水療中心及面積過千呎的套房。餐廳BELLUSTAR Penthouse離地200米，可飽覽東京城市美景。

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東急歌舞伎町Tower

地址：東京都新宿區歌舞伎町一丁目29番1號

開幕日期：4月14日

網址：tokyu-kabukicho-tower.jp

記者：張頌婷