【夫妻之道】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

▲ 李琳琳與John哥相愛半世紀，雖然曾經歷婚姻危機，但最終化險為夷，是圈中模範夫妻。

75姜大衞（John哥）跟李琳琳即將邁向49年的雪松婚，堪稱圈中模範夫妻。兩人結伴走過近半世紀，John哥至今仍會高調向老婆示愛：「不能沒有你！」

他倆相知相遇半世紀，當中經歷情海翻波分手復合。John哥曾因拍劇與周嘉玲傳出緋聞，身為太座的琳琳姐，面對這些不但沒有大吵大鬧，更不慌不忙地成功化解婚姻危機，琳琳姐再三強調：「一個識得返屋企嘅男人，呢樣嘢好重要！」

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姜大衞對她一見鍾情

李琳琳與姜大衞的轟烈愛情故事，要由70世紀說起，琳琳姐60年代加入娛樂圈發展，與John哥媽媽紅薇合作拍戲而認識，兩人因住得近，琳琳姐不時都會到訪他們家中作客，繼而與秦沛及他的妹妹成為朋友，惟獨不認識唔黐家的John哥，直至影星石天結婚，他們終於遇上，

我同John係1970年11月1日見面，當時石天先生結婚，叫咗一班配音員去做伴郎伴娘，我係其中一個伴娘，咁就去招呼賓客，嗰次就見到John，夜晚我哋成班去跳舞，我哋係咁樣開始認識。

John哥曾公開說過對太太一見鍾情，媽媽紅薇也跟琳琳姐說過兒子很愛她，「你知唔知佢之前話俾我聽，佢好鍾意你，想追呢個女仔！」

與李琳琳未婚夫拗手瓜

70年代初紅透半邊天的John哥，憑電影《報仇》奪得香港歷史上首位「亞洲影帝」，他為了抱得美人歸，不惜橫刀奪愛，與當時琳琳姐的未婚夫陳浩拗手瓜，陳浩與琳琳姐同屬國泰電影，又是已故影星陳鴻烈弟弟，陳浩因工作關係，經常飛往台灣拍戲，John哥便乘虛而入追到琳琳姐。

當時我已經同陳浩訂咗婚，嗰次做伴娘識咗John，當晚我哋成班人去跳舞，之後John打電話俾我，約我同另一pair朋友去睇戲、去跳舞，我哋有出去，就咁樣我哋成日通電話。

琳琳姐與John哥頻頻約會，最終被傳媒發現，報章刊登了「姜大衞同有未婚夫的李琳琳交往」，消息爆出後，琳琳姐立即收到身在台灣的陳浩來電。

我未婚夫知道後，打電話同我講，我就同John講，『不如我哋唔好再見面喇！因為有呢啲傳聞，對大家都唔係咁好！』佢當時啱啱拎咗亞洲影帝，我覺得對佢嘅前途都有影響。

當時兩人戀情剛萌芽，傳媒報道愈來愈多，誰看到也不會開心，同時陳浩完成工作飛返香港，緋聞升溫最終令兩人攤牌，

佢(陳浩)喺台灣做完嘢返嚟，我哋好多拗撬，成日為咗呢個問題嗌交，再加埋啲傳聞，難免影響大家嘅感情，所以最後都係決定分手。

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爆姜大衞換畫快

陳浩讓愛，John哥順理成章與琳琳姐發展，更為對方放棄成個森林，琳琳姐笑著說，John哥「換畫」的速度如電影般快，他們拍拖幾個月時，張徹導演也大跌眼鏡：「吓！你仲係呢個呀！」，更估不到兩人可廝守48年。

一對戀人相處不容易，更何況是男的執著，女的硬頸，他們拍拖時曾因為一件小事分開一年，琳琳姐也坦承對方一定要知道自己「衰乜」，

我自己最最唔好就係認為『你應該知道自己做錯乜嘢！』我唔會話俾你聽，你嚟認錯都唔接受！都幾難搞！

燒燶地毯成分手導火線

當時他們已經同居，有一次家裡換上新地毯，John哥把煙放在煙灰缸，煙灰缸擺得唔好，跌了落地燒著了地毯，雖然只是少少燶，但琳琳姐看到即說：「你小心啲嘛！話咗你咩咩咩…」，此事成為了兩人分手的導火線，

為咁少嘅嘢，我哋兩個1個月冇傾偈，佢講乜嘢我都當佢透明，人哋都講『下次我小心啲咪得囉…』，佢嘅態度又唔係『你唔好嬲啦！』佢係『都倒瀉咗咪算囉！』，我就嬲多佢幾錢，後尾覺得唔係辦法，我食飯佢就返房，我食完飯佢先出廳食飯，大家咁樣都好辛苦，大家互當透明，咁不如分開喇！我哋兩個商量咗之後就分手，分開咗一年。

重遇 ‧ 改變

琳琳姐直言，當時覺得「大家一齊都冇意思，咁不如分開！」不過有緣千里能相會，大家分開一年，竟在尖沙咀街上重遇，John哥載著恬妞和恬妞媽媽，恬妞母女下車跟她打招呼，

我同John哥第一次見返面，之後開始通返電話，慢慢拍返拖，大家都有諗過唔可以好似以前咁樣，1個月唔講嘢又散㗎喇！我都改咗，我唔會將唔開心擺過夜，今日唔開心，聽日就冇事，瞓醒覺又會同佢講嘢，變咗我哋都改變，John哥都改變咗，咁樣先可以相處到，如果兩個都咁硬，幾難去到48年。

以前John哥不懂浪漫，甜言蜜語亦欠奉，對節日也沒有概念，但琳琳姐卻很在意特別的節日，尤其會為對方預備生日卡，寫上滿滿的愛意及祝福，

最嬲就係生日，我一早買定張卡，我寫定晒，踏正12點就擺喺個床頭，佢會睇到嘅，佢睇到之後，一句『哦！多謝喎！』就擺咗喺度，1個月都唔會再掂，我嬲到咕咕聲啦！我生日，佢又唔會主動同你慶祝，生日會、聖誕節、乜乜節，拍拖周年，佢都唔會。

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高調放閃 甜蜜滿瀉

去年11月13日，琳琳姐74歲生日，不愛甜言蜜語的John哥在ig放閃，寫道：「愛人生日，整啖先」，經過長年累月的相處，John哥變得會重視節日，琳琳姐卻剛剛相反，那個生日都忘了，自己也不例外，

我後來俾佢訓練到所有嘅節日，邊個生日我都唔記得，我老公話『一到12點，錫你一啖！Happy birthday！』哦！係喎！我生日，我俾佢訓練到唔care，完全覺得日日都係節日，我哋日日都咁開心，我唔再執著，John 哥反而變了，佢會記得，就算喺溫哥華時，佢都會靜靜雞打電話俾個女，『你記得同我訂花俾媽咪！』所以我第一次喺溫哥華收到佢束花，係好驚喜！」

兩夫妻秤不離砣

琳琳姐指，因緣份與John哥遇上，他說話不多，也不太懂表達自己，但兩人在一起時，他變得有很多話題，會跟她分享工作、家庭的事，琳琳姐又會開解他，給予意見，兩人有講不盡的話題。

日常生活中，琳琳姐形容跟John哥是「秤不離砣」，她陪丈夫出埠工作，不會到片場監場，只會在酒店等他下班，為辛勞一天的丈夫遞茶，調好水沖涼及陪伴他吃飯，

我係無業遊民，兩夫婦唔好分開太長，仔女都大，佢要去外地工作，我會陪佢，我唔贊成人哋用「監視」呢個字眼，我覺得我係去陪伴、照顧佢，令佢唔會寂寞，同返到酒店已經有人為佢準備好一切，我覺得呢啲係好緊要。

識得返屋企的男人

John哥風流倜儻又有型，難免有女埋身，不過琳琳姐危機處理很好，每每化險為夷，但她一再強調丈夫「係一個識得返屋企嘅男人。」，

喺任何地方；內地或者台灣，even喺香港，會有㗎！亦都會有啲傳聞，但係我覺得佢係一個識得返屋企嘅男人，呢樣嘢好重要嘅，即係有陣時會唔會有引誘呢？有嘅！當然我會唔開心！但我都處理得幾好，唔係大吵大鬧嘅人，如果呢個男人能夠跟你走，我都唔需要留戀，但係佢係一個識得返屋企嘅男人。

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後記

離婚率持續增長，琳琳姐送贈錦囊給時下的夫婦，冀改善夫妻關係，她說以她的經驗就是，跟伴侶相處必須要「二為一體」，雙方想法有時會出現分歧，而產生不必要的拗撬，所以開心與不開心的事，都要互相分享同諒解，要在對方的角度來想想，大吵大鬧是沒用的，大家明白嗎？

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記者︰林碧洋

場地提供：鏞鏞 ‧ 藝嚐館