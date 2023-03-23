【廉政狙擊】胡定欣開盡Turbo復仇　高鈞賢被成桶水兜頭淋

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》一連兩小時的結局篇據知除再有大型冧樓場面，由頭帶到落尾的「廉政MVP」屠敏（胡定欣飾），因一再遭卓廷光玩弄及陷害，原本睿智又冷靜的她將步向瘋狂，不但不按牌章出牌令自己眾叛親離。

她更終極大暴走綁架卓太（羅霖飾）及卓日升（高鈞賢飾）「餌誘」卓廷光（黃智賢飾）及卓以凡（吳卓羲飾），並指示手下向趕到現場的二人拳打腳踢，實行「以暴易暴」。

好戲鐵三角

開行Turbo復仇的屠敏更出其不意玩全港直播，將卓廷光罪行公諸於世的同時，亦攬炒將自己綁架、毆打及虐待卓家的暴行同步公開，當中最震撼眼球一幕，是屠敏拿著超大型鐵鎚欲打跛卓廷光雙腳，似有同歸於盡攬炒之嫌。

《廉政狙擊》劇組今日（3月23日）公開大結局相關場口拍攝花絮，片段所見「好戲鐵三角」定欣、智賢（Ben）及卓羲埋位時雖然七情上面。

但鏡頭以外，3人其實相當輕鬆，定欣除了與Ben有說有笑，聆聽導演指示時更一度開心至手舞足蹈，與鏡頭前的「霸氣屠敏」判若兩人。

在大結局中，與定欣一樣無限爆Seed的Ben，未埋位前不但偶爾唱歌減壓，更追問卓羲到底當過多少次警察，場面搞笑。

而在大結局孭起相當重戲份的定欣，除了要長時間在歇斯底里的情緒下演戲外，還要不斷應付「動作」場面，包括掹槍指人、被脅持及不斷來回跑等，難得定欣一嗌Cut後依然笑容燦爛，相當專業又捱得。

至於黃宗澤則身處綠幕面前不斷重覆做著跌倒動作，估計與結局的冧樓事件有關。

高鈞賢被兜頭淋水

同場的羅霖及高鈞賢Matthew則相對辛苦，劇中因被強行灌藥、以致身體肌肉不受控制的Matthew，除要挑戰演技全程keep住抽搐，更遭定欣手下整桶水兜頭淋；雖然只是數秒左右的鏡頭，但仍感受到角色及Matthew現場承受的痛苦。

在劇組公開的製作花絮片，工作人員淋完Matthew後即第一時間致歉，Matthew則邊滴水邊表示沒事，畫面震撼。

事後Matthew透露相關鏡頭是一take過完成：「我叫啲工作人員唔好就住，嗰場戲我畀人灌完水、仲要畀塊濕晒嘅麻布疊住塊臉，係幾辛苦嘅，但我個角色做得衰嘢多，都應該有報應。」Matthew續指由於因應角色要不停反白眼及抽搐，故此遭到同場工作人員取笑。

羅霖被真麻繩綁

至於羅霖則整場戲由頭喊到落尾，坦言拍攝時真實心情亦是乸住乸住：「呢場戲差唔多係由朝拍到晚、拍足全日，我同Matthew畀人用麻繩綁咗喺張櫈度，為咗逼真，我哋有叫工作人員綁緊啲，所以都會痛。」

她續指：「其實Matthew畀人用水淋嗰幕，我喺隔籬齋睇都好心痛，同埋見到屠敏拎住大鎚揼落廷光度嗰吓，我真係想衝埋去救佢。嗰場戲我都有唔少反應要做，我個心真係全日都乸住，幕後見到我都話我喊得好辛苦。」

觀乎花絮片，羅霖在相關場口哭至全身是汗，足見情緒相當繃緊。羅霖又大讚定欣演技十分出色：「佢好入戲，當佢用支槍指住我時，佢好大力撞埋嚟，我成個額頭瘀咗，拍完佢都有道歉。因為演戲如果就住嚟做，效果係唔好嘅，咁樣反而要NG。」

談到拍出來效果滿臉滿頸是汗，羅霖笑言：「嗰度係比較焗，所以有一半係汗，一半係劇組噴嘅水，同埋因為情緒要好激動，所以出得更加多汗。」

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