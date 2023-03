【再見不是朋友】取消追蹤朱晨麗疑6年情玩完　何廣沛刪除IG放閃片段

▲ 何廣沛跟朱晨麗被指情變!

朱晨麗跟何廣沛於2017年因拍攝劇集《超時空男臣》而撻著,二人雖然未有承認戀情,只強調大家是好好的朋友,但多次被拍到約會,男方更出入朱晨麗的住所,故「朱何戀」仿如公開的秘密。今日有報導指何廣沛單方面unfollow朱晨麗的IG帳號,被指6年地下情玩完。

雖然何廣沛取消追蹤朱晨麗的IG帳戶,不過朱晨麗依然有追蹤男方IG,報導更指何廣沛已unfollow超過2個月,似乎是不歡而散。

【香港小姐】朱晨麗不滿被指遭TVB雪藏 朱朱開直播向內地網民吐苦水

最新影片推介:鄺潔楹專訪

何廣沛形單隻影

其實兩人情變可說有跡可尋,上月2月14日情人節,何廣沛於IG分享一張單人照,予人形單隻影感覺,當中更留言「How was your Vday? Show me your love to me」。同日,朱晨麗分享擁著愛貓的照片,翌日即分享到訪陳煒家的照片。

過往這對緋聞男女不避嫌在網上放閃,當中於2019年5月,二人不約而同在IG分享同樣的片段,更把對方樣貌加了馬賽克。當時朱晨麗留言道:「當你不喜歡一個人的時候,你可以選擇這樣做。」,何廣沛即回應說:「畀次機會我吖!(唔畀!)點解?我好好㗎喎!」而何廣沛即於IG留言:「愛的反面就是恨,反轉豬肚就是……」二人隔空打情駡俏。

不過翻看何廣沛的IG,他已經刪除這段甜蜜互動,反而朱朱依然保留著,似乎男方「去意已決」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【異搜店】「女友」朱晨麗離港拍劇 陳曉華疑趁機出撃約會何廣沛傳緋聞

朱晨麗主動擁抱

何廣沛跟朱晨麗2017年拍《超時空男臣》傳出緋聞,情人節當天,何廣沛於IG分享二人合照當大更「示愛」說:「葵花再靚都唔及你靚」,而朱晨麗即回覆:「sweet」。

朱晨麗憑《超時空男臣》奪得「最佳女配角」獎時,負責頒獎的何廣沛說:「「唔會唔係佢拎,再唔係我將我個獎送畀你」,之後更送上擁抱,令朱晨麗冧爆。2018年,何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時,台下的朱晨麗主動上前送上擁抱。

▲ 真是此情不再。(取自instagram)

這對緋聞男女早年一起拍攝旅遊節目《3日2夜》,當中更互餵對方吃飯,節目中何廣沛大爆是朱晨麗的御用攝影師,其IG照片均是他操刀。

節目中何廣沛於潛水時做了一個心心手勢送給朱晨麗,而朱晨麗說起理想中的求就如何廣沛一樣潛落水中,難怪網民熱棒這對瑩幕情侶,希望他們原地結婚。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R