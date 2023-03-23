【再見不是朋友】取消追蹤朱晨麗疑6年情玩完　何廣沛刪除IG放閃片段

▲ 何廣沛跟朱晨麗被指情變！

朱晨麗跟何廣沛於2017年因拍攝劇集《超時空男臣》而撻著，二人雖然未有承認戀情，只強調大家是好好的朋友，但多次被拍到約會，男方更出入朱晨麗的住所，故「朱何戀」仿如公開的秘密。今日有報導指何廣沛單方面unfollow朱晨麗的IG帳號，被指6年地下情玩完。

雖然何廣沛取消追蹤朱晨麗的IG帳戶，不過朱晨麗依然有追蹤男方IG，報導更指何廣沛已unfollow超過2個月，似乎是不歡而散。

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何廣沛形單隻影

其實兩人情變可說有跡可尋，上月2月14日情人節，何廣沛於IG分享一張單人照，予人形單隻影感覺，當中更留言「How was your Vday? Show me your love to me」。同日，朱晨麗分享擁著愛貓的照片，翌日即分享到訪陳煒家的照片。

過往這對緋聞男女不避嫌在網上放閃，當中於2019年5月，二人不約而同在IG分享同樣的片段，更把對方樣貌加了馬賽克。當時朱晨麗留言道：「當你不喜歡一個人的時候，你可以選擇這樣做。」，何廣沛即回應說：「畀次機會我吖！（唔畀！）點解？我好好㗎喎！」而何廣沛即於IG留言：「愛的反面就是恨，反轉豬肚就是……」二人隔空打情駡俏。

不過翻看何廣沛的IG，他已經刪除這段甜蜜互動，反而朱朱依然保留著，似乎男方「去意已決」。

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朱晨麗主動擁抱

何廣沛跟朱晨麗2017年拍《超時空男臣》傳出緋聞，情人節當天，何廣沛於IG分享二人合照當大更「示愛」說：「葵花再靚都唔及你靚」，而朱晨麗即回覆：「sweet」。

朱晨麗憑《超時空男臣》奪得「最佳女配角」獎時，負責頒獎的何廣沛說：「「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你」，之後更送上擁抱，令朱晨麗冧爆。2018年，何廣沛奪得「飛躍進步男藝員」獎時，台下的朱晨麗主動上前送上擁抱。

▲ 真是此情不再。（取自instagram）

這對緋聞男女早年一起拍攝旅遊節目《3日2夜》，當中更互餵對方吃飯，節目中何廣沛大爆是朱晨麗的御用攝影師，其IG照片均是他操刀。

節目中何廣沛於潛水時做了一個心心手勢送給朱晨麗，而朱晨麗說起理想中的求就如何廣沛一樣潛落水中，難怪網民熱棒這對瑩幕情侶，希望他們原地結婚。

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