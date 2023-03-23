表揚開心校園楷模　提升香港教育正面氣氛

要讓孩子在一個開心愉快的環境學習，就需要將開心快樂推廣至校園的所有持份者，包括學生、教師、校長、學校支援員工及公眾。為了表揚香港開心校園的傑出模範，首席快樂官協會（Chief Happiness Officer Association）主辦、香港聯合國教科文組織協會協辦「Happy School開心校園獎勵計劃2022-23」，並在世界幸福日（3月20日）當天舉辦嘉許典禮。首席快樂官協會更在嘉許典禮上宣布將短尾袋鼠定為協會的吉祥物，這種動物被譽為地球上最快樂的動物。

嘉許典禮邀請了前香港特區教育局局長、首席快樂官協會榮譽主席吳克儉、香港聯合國教科文組織協會會長兼秘書長張沁教授、香港教育大學課程與教學講座教授李子建教授，以及首席快樂官快樂大使陳敏兒擔任主禮嘉賓。

建立開心校園藍本 說好香港教育故事

首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮，在致歡迎辭時提到舉辦計劃的初心是為了與各界攜手建立切合香港、最具香港特色的開心校園藍本，一起說好香港教育故事。她續指：「走訪得獎學校，令我深深體驗到校園裏每個細節環環緊扣，培育學生的品德、價值觀，發揮他們的創意潛能、自信心；這些正正是將來學生踏入社會需要具備的素養。」

▲ 首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮表示，首席快樂官協會的使命是推動企業快樂及文化轉型，而校園就像一個小社區、一間企業，並孕育着企業未來人才，期望能夠與本港教育界塑造出具創造力和幸福的香港下一代。

吳克儉在致辭時亦指出香港作為國際城市，未來人才須與世界接軌，而品德教育是核心的教育方針。「這次的先導計劃讓學校分享具香港特色的開心校園經驗。天生我校必有用，每間學校都有各自的特色，透過互相分享與進步，帶動本港教育的正面氣氛。」

▲ 前香港特區教育局局長、首席快樂官協會榮譽主席吳克儉在會後表示，期望有更多學校積極參與第二屆計劃，日後除了校長、老師和家長的意見，更希望可搜集學生的意見。

社會復常 切合開展時機

香港聯合國教科文組織協會會長兼秘書長張沁教授致辭時提及，過去幾年受疫情影響，體育及藝術活動減少，影響校園的快樂指數，因此是次計劃正好在適切的時機下開展，透過建立「開心校園」框架，激發學校的潛能，發展更多快樂校園，培養更多具「香港根、中國心、國際觀、大格局」的未來人才。

▲ 香港聯合國教科文組織協會會長兼秘書長張沁教授，在會後接受訪問亦補充了是次活動回應了聯合國可持續發展目標（SDGs）的目標3（健康與福祉）和目標4（優質教育），疫情令多項指標下跌，現時距離實現目標的2030年已經過了一半，希望未來能夠加把勁在這方面努力。

香港教育大學課程與教學講座教授李子建教授則認為，是次計劃有着重要的起動作用，正正推動香港校園回應可持續發展方向：「香港擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，將首席快樂官精神帶進校園，更能發揮香港教育所長，培育具創造力的下一代。」

▲ 香港教育大學課程與教學講座教授李子建教授在會後表示，「開心校園」是由人組成，從學校到家長、社區，以至聯繫身邊的環境，這是一個很寬廣的概念，可以從不同的途徑和原則去追求幸福開心和快樂，如價值觀、中西幽默感、樂觀、開放自己等，他期望有更多業界朋友參與探討和實踐。

填寫問卷 評審項目提供改進方向

嘉許典禮除了頒發各獎項外，更安排了多個分享環節，包括由香港浸會大學管理學系榮休教授趙其琨教授、首席快樂官協會快樂大使陳敏兒及獲得各獎項類別大獎的學校。

參加計劃的學校需要安排校長、老師和家長填寫問卷來進行評定，另外籌委團隊亦會到訪學校參觀。為了令問卷的統計結果更具參考價值和公信力，籌委團隊參考了聯合國教育、科學及文化組織亞太地區於2016年及2021年編制的《開心校園報告》，並基於本地文化、學校現況及香港教育制度將其中10項評審項目作出修訂。籌委會成員之一的趙其琨教授在嘉許典禮上分享了數據收集和研究的方法，以及是次開心校園的調查結果。他希望能透過評核清單，為本港校園提供一個框架或方向去改進，在未來能夠收集更多學校的問卷進行研究。

陳敏兒以「把快樂傳染給孩子」為題，將個人經驗融入分享，提醒了與會者，要有快樂的家長、老師發揮影響力，才能夠讓下一代快樂。她在會後接受訪問時亦分享，在經歷喪子和喪夫之痛後，很重視生死教育，因為死亡是人生必經的階段。「生死教育是為了讓人生圓滿，帶着快樂的心進入人生另一階段，所以最終也是回到快樂這個層次。」所以她答應了協會的邀請擔任快樂大使，期望能夠讓更多人關注自身，找到讓自己快樂的方法，藉着生命影響生命，令社會變得好。

▲ 首席快樂官協會快樂大使陳敏兒以「把快樂傳染給孩子」為題作分享。

得獎學校分享心得 互相學習

兩節各獎項類別大獎的分享會先後由籌委會成員的愛比施慈善教育基金主席黃林趣玲及精英匯集團控股有限公司主席梁賀琪擔任主持。

第一節的分享邀請了「家庭友善校園特別大獎」及「開心校園特別大獎」的得獎學校。卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）讓學生與校長茶聚，除了品學兼優的學生可以得到茶聚機會，表現未如理想的同學亦可以參加，希望藉以鼓勵學生進步；聖士提反書院安排了學生代表上台分享，該校致力全人教育，透過多元化的活動增加學生歸屬感及發揮所長，例如每3年就會舉辦一次大型演出活動，除了學生原創音樂劇外，校友及家長也會參與演出，凝聚學校的不同持份者。佛教沈香林紀念中學則以襌修頌缽讓學生覺醒思維，學校亦邀請家長參與其中，讓同學家長能有同行的感覺。

第二節的分享則由「最傑出開心校園大獎」及「卓越成就特別大獎」的得獎學校分享。啟思小學附屬幼稚園認為要讓孩子有開心的權利，透過將情緒變成不同的角色，幫助孩子能夠在沒有壓力的狀態下表達自己。保良局香港道教聯合會圓玄小學分享，學生的參與對營造開心校園非常重要，因此他們會舉辦大型節目，讓同學向同儕、家長展現出自己出色的一面。啟思中學則在初中引入IB課程，讓學生透過持續性評估學習，同時亦培養他們的興趣、解難能力，讓他們在開心愉快的氣氛下學習，同時培養自信心。

▲ 得獎學校在台上分享推動開心校園的心得。



「HAPPY SCHOOL開心校園獎勵計劃2022-23」得獎學校名單

開心校園優異獎

幼稚園

ABC Pathways International Kindergarten

卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

香港培道小學幼稚園

信生中英文幼稚園

天樂幼稚園暨幼兒園

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

小學

宣道會劉平齋紀念國際學校

播道書院（小學）

福建中學附屬學校

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）

保良局香港道教聯合會圓玄小學

保良局林文燦英文小學

香港培道小學

西班牙小學

聖若瑟英文小學

英華小學

中學

佛教沈香林紀念中學

明愛胡振中中學

播道書院（中學）

聖士提反書院

啟思中學

最傑出開心校園大獎

幼稚園：啟思小學附屬幼稚園

小學：啟思小學

家庭友善校園特別大獎

幼稚園：田景邨信會呂郭碧鳳幼稚園

小學：英華小學

中學：佛教沈香林紀念中學



開心校園特別大獎

幼稚園：卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

小學：福建中學附屬學校

中學：聖士提反書院

卓越成就特別大獎

幼稚園：ABC Pathways International Kindergarten

小學：保良局香港道教聯合會圓玄小學

中學：啟思中學