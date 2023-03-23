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【緋聞女王】陳曉華棄當護士選港姐奪冠　曾與Ian方力申傳緋聞【多圖】

娛樂 13:30 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳曉華被爆暗撻羅天宇，回顧「緋聞女王」入行以來情史。

有「女神收割機」之稱的羅天宇，最近被指與2018年港姐冠軍陳曉華同期到日本旅遊，因而傳出緋聞。除了羅天宇是「女神收割機」，作為女神的陳曉華感情經歷亦相當豐富，入行以來可謂緋聞不絕。

女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情

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緋聞多多

現年28歲的陳曉華（Hera）於2018年參加香港小姐競選勇奪冠軍，其後在《2019年國際中華小姐競選》再奪冠軍。她在參加港姐競選期間被傳媒揭露曾跟狄易達交往多年，當時她表示二人均專注個人事業發展，最終在2018年4月分手，她曾表示跟對方「再見亦是朋友」。

直到2020年10月，跟何廣沛合作拍攝劇集《異搜店》而傳出緋聞，更被外界指她介入何廣沛與朱晨麗的感情，她隨即公開否認緋聞，更爽朗直言跟何廣沛是好朋友關係。

同年12月，曉華再被傳與MIRROR成員陳卓賢（Ian）相戀兼同居，當時有傳媒疑拍到她乘坐男方的私家車出外。其後雙方都公開否認緋聞，MIRROR經理人花姐更指出跟陳曉華同處車上者並非Ian。

去年4月，有指方力申向比他小15歲的陳曉華送贈狗公仔傳情，而二人更曾獲堪輿學家李居明批算八字夾，命中注定有姻緣。網民不斷於方力申和Hera的社交平台留言，稱二人正在發展地下情，及後二人雙雙否認緋聞。

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【緋聞男女】方力申被指送公仔追陳曉華　被李居明八字夾命中注定有姻緣

文武雙全

陳曉華是高材生港姐冠軍，中學就讀名女校真光女書院，在DSE考獲最佳5科27分成績，入讀中文大學醫學院那打素護理學院護理系。曾於2016至2017年的第一學期獲頒發「鄭棟材獎學金」，GPA成績平均約3.3。

在實習期間遇上一名患有精神分裂的女病人，慨嘆自己不能離開病房而感到失落，因而令陳曉華有所頓悟，畢業後決定棄當護士，參選港姐尋求突破。

（Instagram圖片）

入行後迅速被TVB力捧，有不同的工作機會，不過首部的處女劇《迷網》被狠批演技生硬兼口齒不清，及後經過其努力下在《七公主》中有亮麗表現，獲讚咬字有進步兼演技自然，絕對是一大進步。

隨後，她再接拍《食腦喪B》﹑《異搜店》﹑《廉政行動2022》《法證先鋒V》、《美麗戰場》等，成新一代力捧花旦。

而且曉華可謂文武雙全，她自言甚麼運動都喜歡，包括籃球、羽毛球、排球、跑步、跆拳道等，她受訪時表示甚麼運動都有參與：「最『激烈』時是每天早晚各做一次運動。」

點擊查看陳曉華索相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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