【照顧BB】留意抱姿+輕掃背脊+搓肚臍　新手媽媽必學3招讓哭鬧嬰兒安睡

▲ 新手媽媽可以用3招讓哭鬧嬰兒安睡。（i-stock圖片）

懷抱嬰兒的姿勢，最能令正在哭鬧的嬰兒緩緩安靜下來的，是把嬰兒的頭伏在你心臟的位置，即是頭在左、腳在右。聽到心臟一下一下的跳動聲，讓嬰兒彷彿回到母親孕育期的日子，溫暖又安全。

此時，媽媽可以輕輕拍打嬰兒的屁股，或用手上下輕掃背門，嬰兒自會安靜地張着眼睛望望抱着他的人，或是好奇心地四圍望。要是他仍然哭鬧的話，那可能是肚餓了，也可能是身體不適。這時應把他放回床上，全身察看一遍，看看有沒有傷痕或扭曲。

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作為家長或保母，不妨給嬰兒輕輕按搓肚臍範圍，或搓熱雙手後把手心輕壓在嬰兒的肚臍上，連續做幾次，他覺得舒服了，就不再哭鬧。嬰兒不會說話，哭或笑是他能夠表達情緒的方法。出生後三個星期至三個月大的嬰兒，很容易會有腸絞痛（肚痛），負責照顧嬰兒的人就必須忍耐，不能情緒失控，胡亂處置他。

沒有醫生的指示，不可以隨便給嬰兒餵食坊間的成藥，這些成藥不是所有嬰兒都適合，吃進了可能停止哭鬧一時，但藥物產生的副作用，可能會遺害他一生，例如智力、發育……這些例子太多了。曾聽說過一些極端例子，有父母灌嬰兒一口酒，讓他醉睡過去，不再哭喊。這實在太無知了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「讓哭鬧的嬰兒安睡」。

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