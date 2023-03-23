【甲亢危機】16歲女早晚喝1種飲品　手震心悸患甲狀腺亢進

▲ 16歲女早晚喝1種飲品，出現手震、心悸，確診甲狀腺亢進。（iStock圖片，非當事人）

不良的飲食習慣可引致各種身體毛病。台灣一名16歲少女出現手震、心悸的症狀，求醫後發現確診甲狀腺亢進，醫生問診後，發現她過去半年早晚都會喝一種飲品，誘發免疫反應錯亂。

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台灣外科醫生陳榮堅於Facebook專頁分享病例，指一名16歲女生求診時有手震、心悸等問題，證實為「甲狀腺亢進」，由於她身型纖瘦，又面臨考試壓力，因此父母每天都會為她準備一杯蔘茶，持續了半年。

陳榮堅解釋，少女過度補充不合宜的補品，誘發免疫反應錯亂，繼而引致甲狀腺亢進。他建議患者停止飲用蔘茶，搭配類固醇治療並調整作息。

陳榮堅指出，甲狀腺對於調節身體代謝相當重要，而甲狀腺容易被周邊的環境或情緒影響。當身體細胞錯誤攻擊甲狀腺，引起發炎反應，會釋放大量的甲狀腺素，引起甲狀腺亢進。

他表示，手術並非主要治療甲狀腺亢進的方式，但如果藥物無法控制病情，經過醫生評估後，可考慮接受手術。

甲亢患者注意事項

少進食含碘的食物，如海帶、紫菜等

少喝咖啡、茶、酒等刺激性的食物

甲狀腺亢進會造成新陳代謝加速，要注意營養的攝取，適度補充維他命B、C與鈣質

調節壓力，避免過度勞累

切勿自行停藥，並按時覆診

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責任編輯：羅嘉欣