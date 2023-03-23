  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【甲亢危機】16歲女早晚喝1種飲品　手震心悸患甲狀腺亢進

醫生診症室 13:40 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

16歲女早晚喝1種飲品，出現手震、心悸，確診甲狀腺亢進。（iStock圖片，非當事人）

不良的飲食習慣可引致各種身體毛病。台灣一名16歲少女出現手震、心悸的症狀，求醫後發現確診甲狀腺亢進，醫生問診後，發現她過去半年早晚都會喝一種飲品，誘發免疫反應錯亂。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

台灣外科醫生陳榮堅於Facebook專頁分享病例，指一名16歲女生求診時有手震、心悸等問題，證實為「甲狀腺亢進」，由於她身型纖瘦，又面臨考試壓力，因此父母每天都會為她準備一杯蔘茶，持續了半年。

陳榮堅解釋，少女過度補充不合宜的補品，誘發免疫反應錯亂，繼而引致甲狀腺亢進。他建議患者停止飲用蔘茶，搭配類固醇治療並調整作息。

陳榮堅指出，甲狀腺對於調節身體代謝相當重要，而甲狀腺容易被周邊的環境或情緒影響。當身體細胞錯誤攻擊甲狀腺，引起發炎反應，會釋放大量的甲狀腺素，引起甲狀腺亢進。

他表示，手術並非主要治療甲狀腺亢進的方式，但如果藥物無法控制病情，經過醫生評估後，可考慮接受手術。

甲亢患者注意事項

  • 少進食含碘的食物，如海帶、紫菜等
  • 少喝咖啡、茶、酒等刺激性的食物
  • 甲狀腺亢進會造成新陳代謝加速，要注意營養的攝取，適度補充維他命B、C與鈣質
  • 調節壓力，避免過度勞累
  • 切勿自行停藥，並按時覆診

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【甲亢危機】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢　醫生分享7大常見徵狀及療法
13:42 2022/12/29
【甲亢危機】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢　醫生分享7大常見徵狀及療法
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
12:46 2022/09/02
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
【藥物相沖】咖啡送胃藥可致心悸失眠　專家解構5種飲品配藥物產生副作用
17:17 2020/04/30
【藥物相沖】咖啡送胃藥可致心悸失眠　專家解構5種飲品配藥物產生副作用

你可能感興趣

【甲亢危機】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢　醫生分享7大常見徵狀及療法
13:42 2022/12/29
【甲亢危機】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢　醫生分享7大常見徵狀及療法
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
12:46 2022/09/02
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
【藥物相沖】咖啡送胃藥可致心悸失眠　專家解構5種飲品配藥物產生副作用
17:17 2020/04/30
【藥物相沖】咖啡送胃藥可致心悸失眠　專家解構5種飲品配藥物產生副作用
健康問題 食用安全 兒童健康 治療 類固醇

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛