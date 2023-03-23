【停電索償】大停電食物變壞巿民索償逾6500元　中電申剔除申索被駁回

▲ 申索人Lo Po Sang今出庭應訊。（陳曉欣攝）

去年6月21日元朗一條中電電纜橋起火焚塌，造成屯門、元朗及天水圍約16萬戶大停電，1名天水圍居民早前入稟小額錢債審裁處，指停電令其雪櫃食物變壞，向中電索償逾6,500元。中電指申索屬無理纏繞，要求法庭剔除申索。審裁官今（23日）指案件有可爭拗之處，遂駁回中電的申請，押後至8月28日再訊。

申索人為Lo Po Sang，被告為中華電力有限公司。申索書指，中電在2022年6月21日沒有在合理時間恢復供電，停電持續約15小時，對申索人所購食品造成不可逆轉的損失，並指基於雪櫃物品太多，申索只針對其中相對重要的食品進行追討。

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申索人指他以超市及官網價值估算食物價值，共涉95項食品，包括10瓶1.5公升的鮮奶、12隻特大牛油果、松葉蟹、7杯500毫升的雪糕及16瓶果汁等，總值6,559.3元。

審裁官今指，中電是相關地區的唯一電力供應商，調查報告指起火原因很可能因為光管過熱引致，並建議中電進行風險評估等措施。審裁官認為，中電能否在事故前採取預防措施、檢查老化機件等議題有爭議性，且申索人的冷藏食物有可能會因停電而變壞，相關謹慎責任議題可留待審訊時處理，遂裁定申索不是無理纏繞，駁回中電的申請。

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記者：陳曉欣