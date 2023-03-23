【7.1暴動案】涉2019年參與金鐘7.1暴動　5男認罪候教導所等報告後判刑

▲ 涉2019年參與金鐘7.1暴動，5男認罪候教導所等報告後判刑。（資料圖片）

大批示威者響應網上呼籲，於2019年7月1日在金鐘龍匯道及演藝道交界一帶聚集堵路及向警方投擲雜物，警方當場拘捕5男，事隔近3年後再重新拘捕。5男今（23日）於區域法院承認暴動等罪，法官將各被告還押至4月17日判刑，先替黎穎豪索取教導所報告，以及替陳景行索取勞教中心報告。

5名男被告依次為黎穎豪（20歲，學生）、陳景行（21歲，學生）、陳俊僑（21歲，遊戲中心職員）、黃家祈（30歲，室內設計師）及何宇軒（29歲，廚師），各人今承認1項暴動罪。黎穎豪另承認1項管有物品意圖摧毀財產罪，獲存檔法庭。

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案情指，有人於網上呼籲中斷金紫荊廣場升旗儀式，隨後在2019年7月1日早上5時，有數百人在演藝道及龍匯道交界聚集，警方多次警告及作出驅散行動。惟示威者仍佔領涉案車道與警方對峙，示威者戴上防毒面罩及頭盔等，亦以保鮮紙保護皮膚免受催淚氣體影響。

及至當日7時15分左右，部分示威者把三角形欄杆障礙物推向警方，警方遂再次展開驅散行動。當警方防線移近示威者時，示威者向警方投擲雞蛋等物品及噴射液體，部分前排示威者以雨傘襲擊警方。黃家祈在是次警方驅散行動被捕。

示威者隨後逗留在龍匯道車道，又躲在傘陣後作掩護與警方對峙，有人不時向警方投擲煙霧餅，警方遂沿龍匯道再開展驅散行動。當中黎穎豪、陳景行、陳俊僑及何宇軒被捕。

黎穎豪在警誡下表示只是想表達訴求；陳俊僑則在警誡下表示沒有衝擊，沒有做犯法事，只是站立。各被告被拘捕時，管有的物品包括頭盔、眼罩、防毒面罩、索帶、鎚子等。

法官遂將案件押後至4月17日判刑，先替黎穎豪索取教導所報告，以及替陳景行索取勞教中心報告，各被告需還押候判。

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記者：梁錦麟