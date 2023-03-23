【明星拍拖】星級情侶檔放閃新玩法　曬敷面膜+男友縮寫戒指+情侶手機

▲ 星級情侶檔放閃新玩法，結婚多年的陳豪、陳姻曬情侶手機殼、蜘蛛女曬T.H.縮寫戒指、王菲謝霆鋒晒情侶面膜照，sweet到爆閃到盲咁濟！（圖片：網路圖片）

正所謂，老老土土講句，只要夠恩愛，日日都可以係情人節！唔使擇定紀念日先放閃，一個小動作唔小心都可以將一對星級Couple（CP）關係熱暖程度完全曝光，就好似日前高調係機場拖手嘅王菲同謝霆鋒，事緣一次在王菲ig好唔小心咁曬左每人一張做海底泥面膜嘅自拍照，搞到呢對本來復合差唔多10年、又神隱多年嘅經典情侶，話題又再熱爆微博！

至於另一對結婚10年嘅TVB情侶陳豪同陳茵媺放閃最新玩法就係雙雙用SAMSUNG Galaxy手機，前者就用上港產casetify出品的Galaxy Z Flip4電話保護殼，而後者將副Galaxy S23 Ultra完全「武裝」化，果然係一個識得影相嘅24孝老公同爸爸，唔怪得Aimee個樣十年如一日，無變過keep住咁靚！

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至於，另一對sweet到爆國際CP，就係憑《蜘蛛俠：強勢回歸》而撻着嘅Tom Holland 同Zendaya。話說有日女方去做美甲時，係唔記得除戒指情況之下，被幫佢做開嘅美甲師（ig@marinadobyk.nails）影咗Zendaya戴住一枚刻上T.H.嘅金戒指，只能講句，呢種咁溫馨嘅事係永遠逃唔過粉絲法眼！

記者：黃鑑江