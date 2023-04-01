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【懷孕備孕】30+夫婦為懷孕計好日子+量足體溫 太太：適當時機就入房交功課

育兒經 10:00 2023/04/01

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《香港愛情故事》劇照。

香港的出生率持續下降是意料中事，反正這是世界趨勢吧，短期內看不見有逆轉的可能。

年輕人可隨意吐出十萬個藉口：「我連自己都養唔掂，何來有能力養小孩？」

「我哋兩個都係住劏房，生個B出嚟放佢喺邊度瞓？」

「依家啲細路咁難教，我哋寧願養狗仔，狗仔毋須考試做功課，免我哋勞氣。」

「傻瓜至會玩呢科啫，有錢我哋不如去旅行歎世界，養小孩好花錢㗎！」

「世界咁亂，仲生？」

其實，還有一個隱藏的真相，是有些夫妻不欲談及的，那是他們想生B，但卻難於如願。須知道六對夫妻當中，就有一對有生育問題呢！

有夫妻於結婚初期完全沒有生育的預期，反正雙方都忙，大家都處於事業搏殺期，那來時間生B？雙方年齡接近四十歲時，開始萌生養孩生育的意念，可是努力了好一段日子，仍然未能傳來喜訊，他們開始懷疑有不育的問題。

太太說：「我吔跟足指引做㗎啦，算晒日子，量足體溫，適當時機就一齊放低手頭工作入房交功課囉！」我聽後嘰咕笑起來，他倆跟機械人有何分別？

仔細思量，不少為人父母者曾憶述造B的故事，有BB是於爸媽開心旅行時成孕的，有BB是於男女激情期愛得轟烈時成孕的，九月出生的BB特別多是因為聖誕新年期都是男歡女愛最甜蜜的時刻呢！

不曉得那對夫妻是否聽了我的忠告，後來雙方撇低工作放了一個悠閒的假期。不經不覺他們的女兒已唸小學了，而他們更是最稱職的好父母呢！

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撰文 : 鄧藹霖

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