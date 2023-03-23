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【賣身救父】誰給$45萬就嫁誰 90後靚女「賣身救病父」獲捐款瘋傳現況係......

親子 14:38 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

父母都希望子女孝順。河南一名女子早前為籌40多萬元人民幣（約45萬港元）救病重父親，願意「賣身救父」，在網上「招親」指「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」，網上現時瘋傳她現況。

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【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育


綜合內地媒體報導指，出生於1996年的馮雙雙現年27歲，於2020年時為付患上慢性病需長期治療的父親之昂貴醫療費，在網上發文「賣身」，「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。最初被誤會是招搖撞騙的女騙徒，但經傳媒揭發出其生活慘況後，即獲不少熱心市民捐款，令她不用「賣身」救父。

但事件近日再度被「翻炒」，馮父病情近年已逐漸好轉，但對於女兒用婚姻作為籌碼一事他感到難過，並感十分自責，而在「眾籌」幫助下，馮雙雙生活步入正軌。

有不少署名文章以她的「近況更新」為標題，傳她已經轉行成為護士，以報答社會。相關文章被網民多次傳載，惟當時人一直未有現身說法，故網民質疑真偽，但相信這也是大家最想見到的完滿結果。

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責任編輯︰王明芳

出生於1996年的馮雙雙現年27歲，於2020年時為付患上慢性病需長期治療的父親之昂貴醫療費，在網上發文「賣身」，最初被誤會是招搖撞騙的女騙徒，但經傳媒揭發出其生活慘況後，即獲不少熱心市民捐款，令她不用「賣身」救父。(微博圖片)

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