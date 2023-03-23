【招聘活動】CTgoodjobs集9大人力資源顧問公司 啟動大學生職場起步

▲ 參加者屆時有機會參觀人力資源顧問公司辦公室，一對一免費諮詢及修改 CV。

CTgoodjobs為經濟日報集團旗下一站式平台，為求職者及人力資源人員提供全面的求職及網上招聘資訊。2019年，CTgoodjobs舉辦大專生比賽「Hong Kong Future Leaders Award」獲得各界好評。有見及此，CTgoodjobs 本年度將比賽擴展至一系列活動，頭炮將是「Top Recruitment Agency Tour 2023」，廣邀 9 間世界頂尖人力資源顧問公司參與，為同學提供免費 CV 諮詢服務，在專家指導下一起規劃理想職涯。

免費 CV 諮詢及修改服務

是次活動共邀得 9 間世界頂尖人力資源顧問公司合作，包括 Adecco、Hays、 ManpowerGroup、Page Personnel、PERSOLKELLY、Randstad、RecruitFirst、Robert Half 及 Robert Walters。參加者屆時不僅有機會參觀辦公室，還可以跟專業人力資源顧問探討就業難題、想法及職業生涯規劃，以及獲得免費 CV 諮詢及修改服務，協助大學生及職場新鮮人提升面試成功率，為投身職場作好萬全準備。

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活動由即日起至 2023 年 3 月 31 日接受報名，歡迎任何學科之大學或大專院校學生、畢業生及職場新人（0-2 年工作經驗）參加。費用全免，名額有限。活動將 在 4 月中旬至 6 月上旬進行，詳細時間表請參閱官方網站。所有參加者順利完成 活動後可獲得商品現金劵及 CTgoodjobs 精美小禮物。 立即了解及報名參加活動：http://bit.ly/405EVqP

▲ 參加者屆時有機會參觀人力資源顧問公司辦公室，一對一免費諮詢及修改 CV。

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