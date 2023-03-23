【校園暴力】孩子在校被欺凌同學間起爭執　爸媽過度介入或窒礙子女成長

▲ 校園暴力零容忍是共識，但家長該採取的處理手法，卻是眾說紛紜。（i-stock圖片）

校園暴力零容忍是共識，但家長該採取的處理手法，卻是眾說紛紜。

有人認為家長不應過度介入而窒礙子女的成長，有人則反駁：「假若係佢個孩子被人打，睇佢會否咁冷靜？咪一樣會同人死過？」

我則認為家長該先深入了解事情始末，然後以彈性的手法處理。比如是孩子在校被童黨欺凌，孩子力弱又何來能力面對惡勢力，家長當然是該及早介入，與校方商討解決方法。但倘若只屬一般孩子之間的爭執的話，家長又確實毋須過分緊張而弄巧反拙的。

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那麼，何時需要插手？何時又該保持緘口呢？這一課同樣是我們當爸媽的該努力學習啊！

當小兒唸初中時，曾經參加籃球班，每星期一堂個半小時。我樂得利用這個空檔往超市購物，或跟女友茶敘。那次在接孩子時，有位媽媽走過來我的跟前，一臉木獨地說︰「有件事唔知應否跟你說。」

我為之一怔，禮貌的請她盡管說。她隨即怒氣沖沖地吼叫：「你個仔上星期蝦我個仔呀！」我瞪大了眼，禁不住錯愕，兒子完全沒有給我提及過甚麼呢！「嗱，我個仔拍緊球，你個仔搶咗，然後將個波擲到老遠處，害得我個仔要跑去執波……」我開始認得這位媽媽，每次兒子上堂時，她都會在旁全程監視的。

「是嗎？那真的對不起，我會問清楚我個仔究竟發生甚麼事。」其實，我已吁了半口氣，畢竟孩子沒有打架呀！

「媽咪！媽咪！」這個時候，我的兒子剛跑過來。那位媽媽一臉詫異：「吓？乜你個仔唔係後面嗰個咩？」她指着的是我朋友的兒子，很多時候我是會順道車他回家的。此刻，更令那位媽媽錯愕的，是我朋友的兒子和她的兒子是互相搭着對方的肩膀走出來呀，兩個男孩明顯早已冰釋前嫌呢！

媽媽，出手前該先弄清楚，「點錯相」多窩囊啊！孩子都放下了，你又何須如此執着？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「爸媽該出手嗎？」。

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