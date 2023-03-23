【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活

▲ 《不正常愛情研究所》今集討論話題是Open Relationship（開放式關係）。

J2台節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、陳國麟（Doniven）、麥嘉琪（Susuca）及文頌男（Koba）擔任主持。今晚（3月23日）播出一集討論話題是「Open Relationship（開放式關係）」；在奧斯卡金像獎頒獎禮中上台動粗的荷李活紅星Will Smith與太太都奉行這種關係；容許對方跟第三者發展，都可算前衛。

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Susuca自揭有6伴侶

節目開始時幾位主持人發表對「開放式關係」的意見，想不到Susuca即場自揭底牌，聲稱在過去的情人節收到6、7束花，她說︰「我就係代表Open Relationship嘅本尊，暫時有6個partners……」

之後她提到任職空姐時的經歷，當時有位已婚巴西機師長期留港工作，一年只有2、3次返巴西見老婆仔女，而他本人在香港有位同居女友。

有趟跟這位機師聊起，才知這位機師的太太在巴西亦有位小鮮肉男友，這對夫婦維持住「開放式婚姻」關係。前空少Doniven自言不太接受這種關係，他說︰「唔係好啱我，依家傾向搵一段固定關係，因為我想結婚。」

一班主持聽後即時起哄，紛紛為他在銀幕上徵求女朋友。Doniven接受訪問時被問到是否遭母親催婚，他笑言︰「都係㗎，始終佢都想我快啲結婚。想另一半孝順父母屬賢妻良母良型。想生一個女；前世情人，仔都OK嘅，但我覺得自己可能會錫個女多啲掛。」

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兩女共侍一夫

今集「有故事的人」請來經營情趣用品店的「夫人」，她是Jojo大學畢業論文時的訪問對象。夫人見過不少稀奇古怪的兩性關係，今趟她講的故事，可能是男仕們夢寐以求的生活。有趟一位男顧客找夫人幫手，原因是老婆不熱衷床事，希望夫人提供意見。隨手夫人介紹對方試用重口味「玩具」，果然問題迎刃而解。

老婆的「性趣」被徹底解放，有趟外出食飯，太太居然找來老公的前度同枱，夫人話︰「原來呢位前度之後做咗TB，仲追過呢位太太，關係有啲複雜。嗰位老公話食飯時，已經覺得佢哋眼神有啲古怪，果然返到屋企老婆竟然提議三人行。」開頭老公心諗「係咪裝我㗎」，老婆睇穿對方心事話「扮咩吖你，你哋都一齊過啦」。

▲ 聽到一眾主持O晒嘴。

夫人話三人之後相處融洽，由原先在酒店玩，到住在一起，大床都換了一張方便多人活動。兩夫婦還教7、8歲囡囡叫前度做「細媽」，那位前度還打點家中大小事和負責煮飯，可想而知有多投入。經歷一段時間，這位男仕又來找夫人幫手，到底今次遇到什麼難題？

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