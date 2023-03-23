【兩性關係】女主播賣淫激戰期間對方尺寸不一致 開燈驚見呢一幕崩潰

內蒙古一名黃姓男子，透過網上約了一名女直播主進行性交易，價格談好一次1000元（人民幣，下同），但黃男嫌太貴，另找3名友人「夾單」，一人250元，但事先未向女主播講名，在進行性交易期間，以完事後上廁所為由，4人輪流上陣，激戰中被女主播發現「尺寸不一樣」，開燈終揭穿「夾單」真相。

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綜合内地媒體報道，涉案4名男子日前在大排檔食宵夜時滑手機，看上一名女直播主，黃男聯繫該女且提議性交易，最後談妥一次1000元。但黃男卻私下與另外3男名男子說好「拼單」，一個人出250元。

該女子來到黃男家中後，黃男以拍醜為由關燈，連窗簾都拉上，兩人上床後，黃男佯稱要上廁所，實則是讓朋友魏男假裝是自己，進入房間與該女上床，魏男完事後又故技重施讓第3人劉男進來。

報道指，由於劉男與前面兩人的體重、聲音、動作、性器官尺寸等明顯不同，女主播察覺有異，故立刻開燈，驚見

換人後，立刻拒絕繼續性行為，但劉男以付過錢為藉口，強迫該女上床；之後第4名男子高男也入房性侵該女。

女主播事後報警，控告4名男子性侵，法院最後判決認為，4名男子雖然全程沒有使用暴力手段，但先是使用了欺騙手段，讓女子處於「不知反抗」的狀態下；女子發現「夾單」後，4名男子對一個女子威懾，還讓女子處於「不敢反抗」狀態。故魏、劉、高3男被判性侵罪成立，第1名黃男雖沒有違背女子性意願，但參與了策劃及協助性侵，屬於性侵從犯。最終，黃男被判刑2年，其他3男被判刑4年，女主播因賣淫被行政拘留15天。

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責任編輯︰王明芳