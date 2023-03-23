【兩性關係】親密中發出屁聲感尷尬　兩性作家教2招解決問題

▲ 有網民在房事中發出類似人體排氣的聲音，感到尷尬。

床第之間享受親密關係時，發出怪聲未免大煞風景。台灣兩性作家欣西亞日前分享個案，指有網民私訊問她，在房事中發出類似人體排氣的聲音，感到尷尬而向她請教靜音方法。

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兩性作家欣西亞在Facebook專頁分享，有網民私訊問她，當發生性行為時「竟然有氣體跑進去然後拔出來」，像放屁聲響，令該名網民感到尷尬，遂向她請教應如何處理。

為此，欣西亞解釋，「當龐然大物進入一個狹窄的空間時，裡頭的氣體就會被擠壓出來，這種噪音雖然類似人體排氣的聲音，卻又不似屁味難聞」，而此現象稱為「陰吹」。要防止聲響，她提出可按以下2個方式來進行房事。

首先，應避免採取後背方式進行。欣西亞表示，經實驗證明，該體位最容易發出「放屁聲」，她猜測是與角度有關；另外，欣西亞亦提出可放緩慢進行，將一切動作都放得像烏龜一樣般，但可能就享受不到快樂，她估計應該很快就會分手。

最後，欣西亞表示要「看問題究竟是出在誰身上」。若自己怕吵就別做；若被男伴笑很吵，就直接換一個。她表示，在變換體位時，發出聲音非常正常，強調「千萬不要本末倒置、矯枉過正，反而耽誤自己應享受到的性福」。

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責任編輯：羅嘉欣