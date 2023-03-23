【都市皇帝病】港人喜歡打邊爐易患高尿酸 醫生：會引起痛風症甚至腎衰竭

▲ 尿酸結石的患者會腰痛、下腹痛、下陰痛或睾丸痛。

香港人喜歡打邊爐，肥牛海鮮、大魚大肉，加上打邊爐少不免飲酒，除了容易肥胖外，亦有可能患尿酸腎結石。

不少人以為高尿酸只會引起痛風症，其實高尿酸亦可以引致腎結石或輸尿管結石，嚴重的會引致腎衰竭、敗血病甚至死亡。

尿酸是人體嘌呤的最終代謝物，80%是從體內產生，20%是從飲食得來。70%尿酸會從腎臟排出，另外30%會從糞便排出，如果體內產生過多尿酸或腎臟功能不正常，便會有機會產生高尿酸血症。若血液中的尿酸結晶沉積在關節，就會引起發炎紅腫，即是痛風症；若尿酸結晶沉積在尿液中，腎臟就會形成腎結石，若滑落輸尿管，就會形成輸尿管結石。

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正常血液裏的尿酸指數男士≤ 7.0 mg/dL女士≤ 6.0 mg/dL，若指數高於此度數就是尿酸高。尿酸高的原因：一、是形成速度增加，包括高嘌呤的食物如海鮮、動物內臟、肉湯、啤酒、豆類、菇類、生蠔、含糖的飲料、壓力及工作過勞。二、是排洩速度減低，高脂肪、精製、酸性的食物、酒、碳酸飲品都會令尿液pH值偏酸，令尿酸不容易在尿液溶解，形成結晶及結石；而肥胖會使尿酸代謝速度減慢，形成高尿酸。

尿酸結石的患者會腰痛、下腹痛、下陰痛或睾丸痛，若結石阻塞輸尿管，會引致腎臟水腫及細菌感染，會發燒發冷。由於尿酸結石在普通X光較難診斷，若有病徵或尿酸高病史，醫生會建議用超聲波或泌尿系統電腦掃描，去確定是否結了尿酸結石。

尿酸結石的非手術治療，通常用於尿道/腎臟結石3mm或以下的觀察治療及藥物排石治療。而手術治療則適用於阻塞輸尿管結石或大於4mm的腎結石–會採用尿管鏡激光取石術、體外衝擊波碎石術。

只要注意多飲水、減少高脂肪及高尿酸的食物，配合適當的運動，防止肥胖，保持身心開朗、減低壓力，就可以預防尿酸結石復發。

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