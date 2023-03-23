【抑鬱症】與潘源良四度離合　57歲李麗珍曾飽受抑鬱症困擾 【1分鐘抑鬱症自測】

▲ 與潘源良四度離合，57歲李麗珍曾飽受抑鬱症困擾。

現年57歲的李麗珍，近日為了向逝世20周年的「哥哥」張國榮致敬，特意抽空擔任哥哥從未曝光過的歌曲《最愛是誰My Dearest》的MV女主角。整個MV的場景設於巴士中，一直凝望車窗外的李麗珍，需一鏡到底地演出，期間情緒需要多次轉換，由若有所思到淚流不止。李麗珍精湛的演出深受好評，有網民更懷疑是否真情流露所致，因為歌曲的填詞人潘源良，正正與李麗珍4度離合。女方亦曾承認與男方分手的打擊，一度令自己患上抑鬱症。

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在聽過哥哥演繹的《最愛是誰》後，李麗珍坦言：「唔係淨係Sad咁簡單，會諗起我嘅螢幕初吻，初戀、失戀；開心、唔開心，好多方面嘅嘢會喺個腦鑽出嚟。」由於《最愛是誰》出自珍妹舊愛潘源良的手筆，MV一出街即引起網民關注，慨嘆糾纏30年的兩人，最終未能開花結果。

事實上，李麗珍與潘源良四度離合，曾透露男方在2018年公布與年輕17歲的新娘婚訊前，自己一直等待對方回頭，期間更因此患上抑鬱症，最終在藥物及朋友家人的幫助下，才成功走出陰霾。

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抑鬱症是腦部生理疾病 可影響患者身體機能

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種腦部疾病，亦是一種情緒病症，患者多數因為於生活上面對極大的精神壓力，令他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠以及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還會影響患者的生理，包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、不明原因的疼痛、自信心低落以至有自殺念頭等。

不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，但以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

沒有明顯的表面徵狀 1分鐘自測是否患抑鬱症

衞生署指，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。除工作以外可能導致抑鬱症，亦可能因著擔心子女升學、夫婦感情、父母健康、經濟狀況、將來退休生活等出現。

病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活(如工作和社交等)，便可能是患上抑鬱症。

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責任編輯：羅嘉欣