【頭瘡煩惱】 頭皮痕癢或出現紅色粒粒 醫生拆解不同治療頭瘡方法成效

踏入炎熱潮濕的春夏季節，頭皮容易出汗，頭皮上或會出現痕癢或疼痛的紅色粒粒，抓損後更會流出血水或膿液，情況令人困擾，原來這就是頭瘡！

頭瘡，醫學名稱為頭皮毛囊炎，是皮膚科醫生經常診治的皮膚病。頭皮毛囊炎即是頭皮毛囊的發炎反應，主要是由細菌及真菌感染所致，常見於皮脂腺分布旺盛的位置，與個人體質、季節氣候、環境、生活習慣等因素都有關，可以誘發細菌或真菌滋生繁殖而產生毛囊炎。高危因素包括悶熱潮濕的氣候與環境、經常戴帽人士、油性皮膚及容易出汗人士、頭皮清潔不足等。

頭瘡患者會出現痕癢或疼痛的紅色丘疹、膿皰、結節，當被擠破後，會流出血水或膿液。輕微頭瘡有機會自行痊癒，但發炎較嚴重的頭瘡可能令頭皮留下永久疤痕，並導致脫髮問題。治療頭瘡需視乎病情的嚴重程度而定，治療方法包括外用抗生素藥物、外用抗真菌洗頭水、外用類固醇藥水、口服抗組織胺藥物、口服抗生素藥物及口服A酸藥物等。

外用抗生素藥物用以治療細菌性頭皮毛囊炎；外用抗真菌洗頭水可抑制皮屑芽孢菌生長，有助治療真菌性頭皮毛囊炎，但不能有效治療細菌所造成的頭皮毛囊炎。外用類固醇藥水有助頭瘡消炎止痕，但只作短暫輔助治療。口服抗生素藥物用於病情嚴重的頭瘡，對治療細菌性頭皮毛囊炎有效，如四環素類抗生素，或需服用多個月以控制頭瘡病情。

口服A酸藥物也用於病情嚴重的頭瘡（如廣泛結節型頭瘡）或出現疤痕風險較高的患者，尤其對口服抗生素藥物及外用藥物治療無效的患者。口服A酸具有抑制皮脂腺油脂分泌、毛囊發炎反應及痤瘡桿菌生長繁殖的功效，或需服用多個月以控制頭瘡病情。

此外，市面上的去頭皮洗頭水，當中成分如Zinc Pyrithione、Selenium Sulfide，亦有抑制細菌及真菌作用，或有助改善頭瘡。