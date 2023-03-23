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【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋　王晶反擊指對方：患被害妄想症

娛樂 16:25 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

已長居台灣36年、現年77歲的馮淬帆早前在台灣出席新片《蝴蝶大廈》開鏡儀，當中他表示不喜歡以前自己在80年代參演的部份喜劇，而且更開名鬧曾合作《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列等的王晶。

馮淬帆當時稱：：「那個不叫喜劇，爛到離譜，叫做爛片，王晶那個王八蛋，拍戲拍得太離譜了！害太多人很慘，不知道為甚麼這麼多人愛看。」

甚至更遺憾地表示：「以前都拍瘋狂爛戲，是我一輩子恥辱，6、7年前發誓再不演爛戲，那些鬧劇鬧到離譜，我聽到『搞笑』兩個字我就討厭。我發誓我再也不演喜劇、鬧劇，給再多錢都不演。」

【綠葉王】馮淬帆公開痛罵王晶　慚愧曾演一堆爛片：是我一輩子恥辱

王晶微博

王晶指馮淬帆患妄想症

被馮淬帆公開痛罵的王晶在個人微博作出反撃，他寫道：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變儍，胡言亂語。」

然後王晶續指：「之前有個姓蕭，自以為是燈神，再有個姓杜的，先以為是食神，今天又跑出個姓馮的。」而文中沒開名的「姓蕭」、「姓杜」，估計是指曾批評他的蕭若元、杜汶澤。

王晶續稱馮淬帆患被害妄想症，並稱執導《蝴蝶大廈》的錢人豪用病人去拍戲慳不了多少，但卻屬違法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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