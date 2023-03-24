科技園辧職業博覽「搶人才」   展助年輕人投身創科行業

▲ 科技園公司上周啟動全港最大型創科職業博覽會「香港創科職業博覽 2023」

本屆政府強調「搶人才」，各界亦全力支持，香港科技園公司（科技園公司）舉辦了「創科探索之旅」壓軸活動，同時啟動全港最大型創科職業博覽會「香港創科職業博覽 2023」。科技園人才及人力資源總監王秀麗表示：「隨著大型國際活動的回歸以及經濟漸漸復甦，香港已重返國際舞台，當下正是創科界大放異彩的關鍵時機。科技園公司正放眼全球創科社群，為香港引入更多科技企業及年輕人才。」

▲ 科技園人才及人力資源總監王秀麗表示，當下正是創科界大放異彩的關鍵時機，相信香港創科業會有發展優勢，實現「開創無界」。

王秀麗指出，經歷年三疫情後，創科企業面對人才流失問題，但有信心憑藉香港國際金融中心的地位，以及背靠祖國等優勢，能吸納各方人才，希望「今次博覽可吸引本地及海外不同背景和專科的人才投身香港創科業，相信香港創科業會有發展優勢，實現『開創無界』。」

線上職業博覽舉行至下月17日，為求職者、年輕人、應屆畢業生和大學生提供一站式求職平台，共逾250家公司參與，提供超過2,500個創科職位空缺。啟動禮當日特設「創科領袖分享」環節，邀請Aerosim執行總監曾浩銘，以及麵包啤酒有限公司（Breer）行政總裁及聯合創辦人布思家，分享他們創業心得及創科人才需具備的特質。來自微軟 （Microsoft）的專家也於活動上討論熱門話題 Open AI，而 JobsDB 的代表則分享了創科行業的前景和薪酬趨勢。

疫後機遇處處 創科求才若渴

現場多間創科公司與求職者即席交流，公司除了招聘研究員和技術人員等專業職位，還包括銷售主管及市場推廣等非技術職位。人工智能（AI）科創萬想科技有限公司（Pantheon Lab Limited）創辦人兼行政總裁劉劍鋒形容，是次活動反應熱烈，希望能吸納未畢業的創科人才，特別是在人工智能有相關知識的專才，冀能「幫到大學又幫到公司」。

▲ 萬想科技有限公司創辦人兼行政總裁劉劍鋒（右）希望，能在今次展覽招聘未畢業的創科人才。

智能健康監測科創全境智能（PanopticAI）的攤位吸引不少求職者和學生駐足查詢，創辦人兼行政總裁黃君朗表示，活動當日就有過百人向他們詢問，「今次是疫情復常後，首個（在科學園）實體職業博覽，反應都非常熱烈。」公司透過全境智能研發的全遙距健康監測程式，用戶只需以智能手機鏡頭，就能測量出一系列健康數據。

▲ 全境智能創辦人兼行政總裁黃君朗表示，公司現時求才若渴。

黃君朗坦言，公司現時求才若渴，形容要在會場與其他科創「搶人才」，「這段時間大家都等人用，基本上遇到有潛質的人才我們都要去『搶』，否則就被其他公司搶走。」他又強調歡迎學生和畢業生加入團隊，「現在年輕人無論在研究或軟件工程方面，其實不比有經驗的資深人員遜色，我期待他們能為公司帶來新想法和衝擊。」

專門研發人工飛行訓練器（FTD）的航空科創Aerosim，為客戶提供價格相宜且全面的飛行訓練儀器及服務。執行總監曾浩銘從小到就鍾情於航空，故開發出一系列航空培訓的軟件及硬件方案，大大減少航空人員的整體培訓時間和成本。他表示：「在疫情復常通關後其實有很多機遇，要捉緊機遇去發展，所以公司很缺人才。」

▲ Aerosim執行總監曾浩銘指出，疫情復常及通關後有很多機遇。

Aerosim現時約有40名員工，為配合公司發展及擴充，曾浩銘預計要增聘兩成五人手，「無論是專業技術人員，還是非技術人員的職位，我們每個部門都需要招聘，Aerosim作為行業先鋒，更需要年輕、有創新精神的人才加入。」

睇好創科前景 內地生冀留港發展

有到場參與的大學生表示，希望在科技園尋得暑期實習職位。三位來自內地的學生分別在都會大學、城大及港大就讀與科技及商業相關的學系，她們均表示，對香港前景充滿信心，期望畢業後留港發展。就讀城大商務資訊系統二年級的Grace說：「香港是國際金融中心，在各方都有一定優勢。在創科領域上，香港有很大的發展空間。」

▲ 三位來自內地的學生都對香港前景充滿信心，期望畢業後留港發展。

科技園2月中開展「Talent Game On 2K23」人才發展及招聘計劃，透過遊戲模式舉辦一系列人才發展及大型招聘活動，為有志投身創科的年輕人安排了一系列以創科為主題的遊戲挑戰和實體活動，讓他們從各方面深入認識創科行業的運作和發展。其中「職人冒險」線上遊戲， 一共吸引了逾十萬名玩家及2,000人網上報名參與第二階段園區探索活動。

早前舉行的「創科探索之旅」，亦吸引逾500名參加者親臨香港科學園，了解創科行業中適合不同背景和專科人才的職位，掌握創科就業前景及機遇。科技園公司表示，本年度人才發展及招聘計劃的成功，將有助鼓勵更多本地人才投身創科行業，同時吸納海外人才，以壯大香港創科人才庫。

「香港創科職業博覽 2023」線上平台：https://stp.hk/3lrlqKh

(特約)