【違防疫規例】涉染疫後外出用餐播毒　42歲男囚7.5月官斥卑劣

▲ 涉染疫後外出用餐播毒，42歲男囚7.5月官斥卑劣。（資料圖片）

42歲水果店職員涉去年確診新冠病毒後，於網上揚言「林鄭你要攬炒 我實去多啲藍店」，並乘地鐵及到多間食肆用餐，被控12項「使其他人蒙受感染的危險」罪。被告不認罪並自行抗辯，今（23日）於西九龍裁判法院被裁定其中9罪成立。裁判官斥被告染疫外出極自私卑劣，連累無數無辜市民。令復常之路變得更崎嶇，判監7個月15日，並拒絕被告保釋等候上訴。

被告雷寶林（42歲，水果店職員），被控於2022年2月24日至2月28日，自知感染2019冠狀病毒而藉身處「吉野家」、「炯記手撕雞」、「美心MX」、「惠康超級市場」、「百佳超級市場」、「海港冰廳」及6度乘搭港鐵往返深水埗、尖沙咀及旺角，使其他人蒙受感染的危險。

裁判官李志豪裁決時指，被告的辯解屬開脫，被告有喉嚨痛、發燒等病徵，亦承認在3月24至26日進行快測均獲陽性結果，自知已染疫，被告在24日外出進行核酸檢測只是核實其已染疫，裁定首9項控罪罪成。至於餘下罪名，裁判官指由於被告不肯定27日的快測結果屬陰或陽，28日則獲發核酸陰性結果，遂裁定餘下罪名不成立。

現就另案服刑的被告求情時，呈上國泰空少「望月樓」一案判刑的新聞，指該案涉傳染他人，本案則沒證據指有人被傳染，望法庭判處較低刑期。

裁判官判刑時指報道並非案例，對判刑無約束力，亦不認同可判處較輕刑罰。裁判官指，案發時受第五波疫情陰霾籠罩，醫療資源緊拙，斥被告極自私卑劣，間接令政府的防疫努力付諸流水，連累無數無辜市民，也令復常之路變得更崎嶇。被告雖獨居劏房，但可叫外賣或請求家人幫忙買食物和日用品，斥被告自私自利，無視公民責任，就9罪判囚7個月15日，被告因另案服刑中，裁判官下令本案其中1個半月刑期與另案同期執行，即加監6個月。

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記者：陳曉欣