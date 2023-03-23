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【ChatGPT】教大視AI生成工具為「合作夥伴」　容許學生使用ChatGPT提交作業但需標明以符合學術誠信要求

社會 15:45 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教大公布AI生成工具教學策略。（左一）教大電子學習與數碼能力研究講座教授暨教學科技中心總監江紹祥。（左二）教大學術及首席副校長李子建。（左三） 「人工智能與教育科技榮譽理學士」課程主任蘇賜福。（湯致遠攝）

教育大學今日（23日）公布人工智能（AI）生成工具教學策略，視AI生成工具為「合作夥伴」，並容許學生使用ChatGPT輔助學習，但需在提交的作業中列明使用了有關科技，未來也有可能容許學生在考試中使用ChatGPT，並會增加使用多元化評估方法。李子建亦稱，教大不主張「懲罰」，若學生未有妥善運用ChatGPT或沒於作業中標示清楚，會先發「教育信」警誡。校方擬於9月開學前，推出完整指引。

學術及首席副校長李子建表示，校方不會禁用ChatGPT，指出應引導學生「有智慧地運用新科技及反思使用過程」，讓他們學習運用專業知識及獨立思考能力向工具提出問題，並檢查內容準確性，以提升學習效能及競爭力。他又指，現階段會彈性處理，讓教職員就課程內容制定使用守則，並在偵測軟件協助下，確保學生呈交的作業符合學術誠信要求。

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李子建指，教大不主張「懲罰」，若學生被發現未有妥善運用ChatGPT或沒於作業中標示清楚，校方會先向他發出「教育信」作警告，並給予機會改過，如屢次不改，才會對他進行處罰。他又稱，校方監察學生學術誠信的政策完善，過程嚴謹，並相信教職員有能力作出專業及獨立的判斷。

李子建亦表示，教職員可透過多元化評估方法，公平及客觀檢視學生學習進程，包括分組討論及面對面匯報等。電子學習與數碼能力研究講座教授兼教學科技中心總監江紹祥亦指，將來「絕對有可能容許學生在考試中使用ChatGPT」，但會考慮安排學生「在規範的環境內應試」，又稱會因應科目而定，不會「一刀切」，並期望有更多實證支持初步構思。

江紹祥指，校方會於未來2至3個月，繼續就議題諮詢教職員，並進行討論，為下學年作準備，完整指引亦會容後公布。

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記者：梁凱婷 

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