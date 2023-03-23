【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被裁定罪脫

▲ 涉使用假安心出行，入境事務主任被裁定罪脫。（資料圖片）

34歲入境事務主任涉於2021年11月，疑使用安心出行程式截圖進入灣仔入境事務大樓24樓辦公室時，於地下大堂被截停。涉案主任早前於東區裁判法院審訊後，今（23日）被裁定1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪脫。裁判官裁決時指，涉案大堂貼有的安心出行二維碼不含地面及24樓，被告有否侵入涉案地方存有疑點。

男被告陳國飛（34歲，入境事務主任），控罪指他於2021年11月1日，在香港灣仔入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。

裁判官裁決時指，本案關鍵並非被告有否使用安心出行截圖，而是被告有否在沒有掃描安心出行下進入場所。裁判官指，入境事務大樓大堂貼有3張涵蓋不同樓層的安心出行二維碼，但當中並未有包括被告工作的24樓及地面，被告亦可到24樓後才掃描二維碼。

裁判官續指，考慮掃描二維碼的原意是為了追蹤確診者，故被告掃描上述3個二維碼亦不合邏輯。雖然被告行為有可疑之處，但控方需達至毫無合理疑點下證明控罪。裁判官認為被告有否侵入涉案地方存有疑點，遂裁定被告侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪脫。

入境事務助理員徐詩敏早前作供稱，案發時被告進入大樓升降機大堂，遭保安截停，徐遂要求被告確認已掃描安心出行，被告遂出示已掃描的安心出行程式畫面，徐再要求被告返回程式主頁，被告嘗試後未能成功，其手機亦出現由多格相片組成的畫面，徐遂轉介上司處理。

入境處副主任秘書林珍超早前作供稱，大樓地下按照樓層分別按2至9樓、10至16樓及18至23樓，劃分3個描掃區，進入樓層需掃描二維碼。至於24至25樓則毋須經升降機大堂進入，並可在到達樓層後才掃描二維碼。

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記者：梁錦麟