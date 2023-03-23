【攞命性愛】女子玩「窒息式性愛」猝死 男友拒送院搶救伴屍6天被捕

▲ 《十八年後終極告白》劇照。

年青人為尋求刺激，愛玩「窒息式性愛」，不過卻分分鐘發生意外。台中一對情侶在寓所做愛時，男友將女友綁起，雙眼、嘴巴以膠帶封住做愛，更借助毒品增加迷幻刺激感，不過最終玩出火，女子途中突然感頭暈及後更昏迷，男子鑑於女友曾服食毒品，遲遲不報警送女友入院，直到6天後女子家屬報警，才發現女子伏屍男友家廁所。台中地院以過失致死罪，判處男子2年監禁，施用、轉讓毒品各判3個月監禁。

根據警方資料，去年9月15日，35歲的張姓男子相約女友來他住處，他準備了安非他命等毒品，並用麻繩及膠帶，與女友進行「窒息式性愛」。男子用麻繩綁住女友雙手、又用膠帶將她腰部、雙眼、嘴巴都封住，尋求性愛刺激，惟過程疑似沒有拿捏好力道，女友鬆綁後感到頭很暈、身體不適，不久便就昏迷不醒。

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男友見狀立即對女友進行心肺復甦的急救，卻不見起色，但他擔心報警送女友入院，會令兩人吸毒行為曝光，竟任由女友倒卧廁所, 直至失去呼吸心跳。女友家人於女子失蹤後多次向男子詢問行踪，惟他卻推搪不清楚，家屬察覺有異，於是於21日向警方報案，並透過手機定位發現女子在男友家中。

警方於廁所發現屍體

警方上門時，男子還不斷藉詞想隱瞞真相，後來見紙包不住火，才如實說出女友已躺卧廁所6天，警方入屋後找到女子的遺體，惟早已全身發黑，證實死亡多時，而她身體下方還有膠帶、麻繩等物品。

警方調查時，發現男子於事發後還用手機上網搜尋，關鍵詞包括「發現屍體多久要報案」、「屍體報警幾天無罪」、「屍體腐爛週期」、「如何急救」、「人死掉嘴巴僵硬」及「易容報警」等，但卻沒任何動作，只在家伴屍長達6天。

死者經解剖後，判定因曾服用安非他命毒品及窒息式性愛導致腦部缺氧，引發呼吸衰竭死亡，台中地院審理後以「過失致死罪」，判處張男2年徒監禁，而他施用、轉讓毒品則各判3個月監禁，還可上訴。

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