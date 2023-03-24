【高效學習】手寫學習效率更勝打字　醫生拆解增記憶閱讀寫作力之因

▲ 醫生用科學理論引證手寫學習效率更勝打字。（i-stock圖片）

本港小學生是繁忙兒童，要應付大量默書測驗考試。想小朋友的學習力大增，用對方法很重要，高效學習法少不得。在現時AI智能世代，小朋友很常用到電腦去學習，不過，有醫生指出傳統的手寫比起打字，更能增加人的記憶、閱讀和寫作能力。

手寫學習效率更勝打字

台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享有關「手寫的交班單，傳統醫學的強大智慧」，他提及在台灣直到現在，大多數的醫療人員交班，都還是用手寫而不是電腦打字，而這看似傳統的醫療行為，被證實對於記憶病人的狀況有最好的效果。

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應用在小朋友讀書學習亦然。為甚麼用筆在紙上書寫，能增加人的記憶、閱讀和寫作能力？翁梓華醫生解釋這跟大腦皮質的活化有關，目前醫學科學家研究已知人類的心智活動，主要是由視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺以及本體感覺所構成，由這些認知功能的主導，延伸出人類的行為，從語言、決策、記憶到思考等。

此時，越複雜的認知功能，就會需要越多的功能區一起配合，而越多功能區的參與，就會讓學習或記憶更穩固與全面。

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翁梓華醫生舉例一篇2021年的研究，將受試者分成四個組別︰手寫、電腦、平板、手機，並且針對受試者進行核磁共振影像學分析，分別評估受試者對於記憶大腦訊號的強度、記憶提取速度、記憶提取的精準度等等。

結果發現︰手寫雖然耗時較久，但在大腦提取記憶的速度、精準度以及大腦訊號強度都勝過打字，關鍵在於手寫需要更高度大腦的整合運作。

用電腦學習與手寫學習的差異

如果是打電腦做紀錄，簡化的大腦運作邏輯如下︰

大腦視覺接受電腦螢幕資訊->大腦皮質思考整理->大腦語言中樞->大腦初級運動中樞輸出->打字顯示於電腦

如果是手寫做紀錄，簡化的大腦運作邏輯如下︰

大腦視覺接受電腦螢幕資訊->大腦皮質思考整理->大腦初級運動輸出->大腦視覺定位手寫位置->大腦語言中樞->閱讀寫作區的活化->大腦高級運動中樞輸出控制、空間動作->手寫在單表上

對於大腦而言，手寫真的不簡單，但不簡單的行為，卻在大腦內得到強化與深化，也因此手寫對於學習的幫助比起使用電子產品更全面。

不過，翁醫生指出這不代表現在的e-learning或是電子產品不能用，網路搜集資訊的速度遠比傳統的資訊搜集快得多、精準得多，如果能有效的搭配手寫與電子產品，相信大家一定都會有更好的學習效率！

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕